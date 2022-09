Galaxy Tab Active4 Pro ufficiale: è il nuovo tablet "rugged" di Samsung

In pochi lo sanno, ma anche Samsung ha una gamma di prodotti "rugged", cioè rinforzati e resistenti alle intemperie, gli urti, l’acqua e la polvere. Prodotti come il nuovo Galaxy Tab Active4 Pro, tablet da 10 pollici ultra resistente e con pennino, destinato ad ambienti di lavoro particolarmente duri.

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro è progettato per quanti lavorano all’aperto e in ambienti in cui è presente polvere o umidità. Che il tablet rinforzato di Samsung nasca come uno strumento di lavoro è dimostrato sia dalla presenza della S Pen integrata, sia dalla certificazione IP68 che assicura resistenza a acqua e polvere. La stessa certificazione presente sugli smartphone Galaxy S22, per capirci. Ma non solo, perché il Galaxy Tab Active4 Pro è certificato anche con lo standard militare MIL-STD-810H5 per resistere ad altitudine, temperatura, vibrazioni e umidità estreme. Insomma, un Galaxy Tab con la corazza per chi lavora in posti dove le condizioni non sono certo quelle di un ufficio.

Tablet Samsung Tab Active4 Pro: caratteristiche tecniche

Il tablet rinforzato Samsung tab Active4 Pro ha un telaio in alluminio rinforzato, sottile e leggero: il dispositivo è spesso 10,2 mm e pesa 674 grammi.

Il processore a bordo del tablet SamsUng Galaxy tab Active4 Pro è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 778G con modem 5G, abbinato a 4/6 GB di memoria RAM e 64/128 GB di memoria di archiviazione, espandibile con scheda microSD fino a 1 TB.

Il display è da 10 pollici, di tipo LCD con risoluzione 1.920×1.200 pixel e rapporto d’aspetto di 16:10. Lo schermo è protetto con Gorilla Glass 5, quindi ha un’ottima resistenza ai graffi e agli urti e può resistere a cadute fino a 1 metro (con la custodia protettiva in dotazione fino a 1,2 metri).

La sensibilità al tocco del display è regolabile, affinché il tablet possa essere usato anche con con i guanti, in modo che i lavoratori possano utilizzare il dispositivo senza compromettere la sicurezza. Sul retro è stata collocata una fotocamera da 13 MP mentre nella cornice anteriore c’è un sensore da 8 MP.

Samsung tab Active4 Pro può connettersi a reti 5G e Wi-Fi 6 ed è predisposto per supportare la tecnologia CBRS (Citizens Broadband Radio Service) per il servizio di rete privata, in modo che le aziende possano connetterlo alla propria rete privata.

La capienza della batteria è di 7.600 mAh, valore che assicura una buona autonomia. Non dichiarata la potenza di ricarica.

Tablet Samsung Tab Active4 Pro: prezzo e disponibilità

Il tablet "rugged" Samsung Galaxy Tab Active4 Pro sarà distribuito in Europa a giorni, anche se Samsung non specifica a partire da quale Stato. Ignoto, al momento, il prezzo di vendita.