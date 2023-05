Samsung Galaxy Tab S8: impossibile a meno di così

Sono ben pochi i tablet Android di fascia alta che riescono ad unire una ottima scheda tecnica, un bel design, ottimi materiali e l’affidabilità di un brand importante. Sono ben pochi, insomma, i tablet Android in grado di competere con gli iPad di Apple. Tra questi pochi modelli ci sono senza dubbio quelli della gamma Samsung Galaxy Tab S8 che, in attesa del lancio della nuova gamma Galaxy Tab S9, sono in cima ai desideri degli amanti dei tablet Android.

Ma sono anche dispositivi molto costosi: già il Samsung Galaxy Tab S8 base (non "Plus" e non "Ultra") è caro e ha un prezzo per molti proibitivo. Per fortuna, però, ci sono le offerte su Amazon che permettono, ogni tanto, di fare degli ottimi affari. Il momento di fare un affare su Samsung Galaxy Tab S8 è oggi.

Samsung Galaxy Tab S8 – Samsung Exynos 2200 – Versione 8/128 GB

Samsung Galaxy Tab S8: caratteristiche tecniche

Il processore del Samsung Galaxy Tab S8 è il SoC Exynos 2200, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il display, con risoluzione di 2.560×1.600 pixel, misura 11 pollici ed è di tipo LCD, ha la frequenza di aggiornamento di 120 Hz, è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5 e il lettore per le impronte digitali è posto di lato, integrato nel pulsante di accensione.

Buono il comparto fotografico, che fa affidamento su una coppia di sensori posteriori: il principale da 13 MP (f/2.0) e un ultra grandangolare da 6 MP (f/2.2). Sulla parte anteriore del tablet, al centro di uno dei due lati lunghi della cornice, c’è il sensore da 12 MP (f/2.4) per selfie e videochiamate.

Il comparto audio è composto da ben 4 speaker, ottimizzati da AKG, in configurazione stereo. La batteria da 8.000 mAh assicura una lunga autonomia e conta su un’ottima ricarica da 45W, che secondo le specifiche del produttore in 80 minuti ricarica l’accumulatore completamente.

Questa versione del Samsung Galaxy Tab S8 ha le connessioni WiFi 6e e Bluetooth 5.2. Come la maggior parte dei tablet sul mercato, il Samsung Galaxy Tab S8 non ha il chip NFC per effettuare pagamenti contactless.

Il pennino S Pen, invece, è integrato e rende possibile usare il tablet come un blocco note per prendere appunti a mano libera, oppure per disegnare schizzi.

Samsung Galaxy Tab S8: l’offerta Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S8 è un tablet di fascia alta all’avanguardia, dotato di una scheda tecnica eccellente e, per questo, ha un prezzo di listino molto elevato: 899 euro.

Attualmente, però, su Amazon, è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S8 al prezzo eccezionale di 600 euro (-33%, -299 euro). È un’occasione da cogliere al volo perché il prezzo del Samsung Galaxy Tab S8 scende raramente così tanto, e soprattutto perché il dispositivo è venduto e spedito da Amazon, con tutte le garanzie conseguenti.

