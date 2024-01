Samsung, il tablet top disponibile con sconto esagerato: va comprato ora

Fonte foto: Amazon

Che i tablet siano destinati, nel medio-lungo periodo, a rimpiazzare i laptop sembra essere ormai cosa abbastanza certa. Compatti e performanti, permettono di lavorare in piena mobilità senza stare troppo a preoccuparsi del peso. E già oggi è possibile trovare sul mercato dispositivi che hanno tutte le carte in regola per competere con i laptop.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il Galaxy Tab S9 FE di Samsung rientra a pieno in questa categoria. Dotato di un ampio e luminoso display, ha una scheda tecnica che ha ben poco da invidiare alla gran parte dei computer portatili oggi in circolazione. Potrete così lavorare, giocare, controllare i social e tenervi in contatto con i vostri amici, colleghi e familiari con un peso e dimensioni decisamente più contenute. Per non parlar del prezzo, poi: grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon, il tablet top di gamma del produttore sudcoreano diventa un vero e proprio best buy di categoria.

Samsung Galaxy Tab S9 FE 6+128GB Grigio

Samsung Galaxy Tab S9 FE 6+128GB Argento

Samsung Galaxy Tab S9 FE 6+128GB Rosa Lavander

Samsung, il tablet top non è mai stato così conveniente: sconto e prezzo finale

Un’offerta, quella disponibile oggi sul Samsung Galaxy Tab S9 FE, da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Il tablet top di gamma del produttore sudcoreano è disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon. Merito dello sconto del 27% che permette di risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino. Comprandolo oggi lo pagherete 399,90 euro anziché 549,oo: una promozione mai vista in precedenza.

Samsung Galaxy Tab S9 FE 6+128GB Grigio

Samsung Galaxy Tab S9 FE 6+128GB Argento

Samsung Galaxy Tab S9 FE 6+128GB Rosa Lavander

Samsung Galaxy Tab S9 FE scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Disponibile in varie colorazioni – in offerta su Amazon lo troviamo in grigio, argento e rosa lavander – il Galaxy Tab S9 FE si distingue dalla concorrenza per un rapporto qualità/prezzo a dir poco eccezionale. Basta scorrere anche velocemente la scheda tecnica del tablet Samsung per rendersi conto di avere tra le mani uno dei migliori dispositivi oggi disponibili sul mercato.

All’interno della scocca trova spazio il SoC Exynos 1380, un processore progettato e realizzato appositamente dalla stessa Samsung. Una CPU che consente di eseguire senza grossi problemi anche le applicazioni più esigenti in termini di "potenza bruta" come quelle di fotoritocco, video editing e produttività in genere. Potrete così lavorare in completa mobilità, indipendentemente dal fatto che abbiate a disposizione una presa di corrente o vi troviate all’aperto.

Il pannello TFT LCD da 10,9 pollici assicura infatti una visibilità perfetta anche se esposto alla luce diretta del sole. E grazie alla risoluzione FullHD+ (1440×2304 pixel, con una densità di 249 pixep per pollice) e alla frequenza di aggiornamento di 90 Hertz le immagini saranno più realistiche che mai e scorreranno senza lag o interruzioni. E grazie alla S-Pen inclusa, interagire con l’interfaccia sarà ancora più semplice e intuitivo: avrete sempre a disposizione tutti i comandi più utili e utilizzati e potrete sfruttare funzionalità avanzate per modificare file testuali, foto e molto altro ancora.

La batteria da 8.000 mAh assicura invece un’autonomia prolungata: l’ottimizzazione hardware-software permette di lavorare tutta la giornata senza che la batteria si scarichi completamente.

Samsung Galaxy Tab S9 FE 6+128GB Grigio

Samsung Galaxy Tab S9 FE 6+128GB Argento

Samsung Galaxy Tab S9 FE 6+128GB Rosa Lavander