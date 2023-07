Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

L’evento Samsung Galaxy Unpacked 2023 è sempre più vicino e a confermare data e ora della presentazione è stata Samsung stessa con un teaser poster che riporta a chiare lettere “26 luglio 2023 ore 13:00”. L’evento si terrà a Seul, dove ha sede Samsung, ma potrà essere visto anche in streaming su YouTube o sul sito di Samsung.

Il brand ha anche inviato ai suoi fan una e-mail tramite la quale è possibile registrarsi per ricevere informazioni sui dispositivi in arrivo e, cosa piuttosto gradita, un codice sconto del valore 100 euro, valido per acquistare uno dei nuovi device quando saranno effettivamente disponibili.

Galaxy Unpacked 2023: gli smartphone pieghevoli

I dispositivi che con buone possibilità monopolizzeranno il prossimo Samsung Galaxy Unpacked Event saranno il Samsung Galaxy Z Fold5 e il Samsung Galaxy Z Flip5. Dato il teaser poster condiviso, e il claim “Join The Flip Side”, il colosso sudcoreano potrebbe avere un occhio di riguardo per il Galaxy Z Flip5 che stando alle indiscrezioni avrà un display esterno dalle dimensioni generose, che dovrebbero arrivare 3,38 pollici contro gli 1,9 pollici del Samsung Galaxy Z Flip4.

Oltre a questo, Samsung e Android avrebbero anche lavorato congiuntamente per ottimizzare molte delle App più utilizzate in modo che possano essere pienamente compatibili con le nuove dimensioni del display esterno.

Tra le novità, evidenti anche dalla locandina dell’evento, dovrebbe esserci anche un’innovativa cerniera a goccia d’acqua (presente sia sul Samsung Galaxy Z Fold5 che sul Galaxy Z Flip5) che dovrebbe essere molto più resistente rispetto al passato, ridurre peso e spessore dei dispositivi, eliminare lo spazio vuoto tra le due parti del telefono (a schermo chiuso) e eliminare la piega nel display (a telefono aperto).

Galaxy Unpacked 2023: Galaxy Watch Serie 6

Durante l’evento del 26 luglio, Samsung dovrebbe presentare anche il Galaxy Watch Serie 6 che dovrebbe essere disponibile in due formati: da 40 mm e 44 mm, proprio come già visto sul Galaxy Watch 5. Secondo le indiscrezioni, però, cambieranno la dimensione e la qualità del display e le cornici. Il Galaxy Watch Serie 6 da 40 mm avrà un display da 1,31 pollici (risoluzione 432×432 pixel), il modello da 44 mm avrà un display OLED da 1,47 pollici (risoluzione 480×480 pixel).

Tra i rumor in rete, anche quello che riguarda il ritorno dell’amatissima ghiera girevole, utile per muoversi tra le impostazioni dello smartwatch, che dovrebbe essere esclusiva dei modelli Classic.

Galaxy Unpacked 2023: i nuovi tablet

Tra i protagonisti più attesi dell’Unpacked Event 2023 anche i tre tablet Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9 Plus e il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Stando ai rumor sul web, questi tablet sono considerati già da adesso l’unica vera alternativa agli iPad di Apple e avranno una scheda tecnica molto interessante con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (in tutti i modelli) e diversi tagli di memoria che cambieranno, probabilmente, in base alla versione.

Secondo Ross Young di DSCC, tutte le versioni del Samsung Galaxy Tab S9 avranno un display OLED ma, naturalmente, con dimensioni diverse che andranno dagli 11 pollici del modello base, fino ai 14,6 di quello Ultra. Infine dovrebbe esserci anche la nuova S-Pen, che potrà essere posizionata e ricaricata grazie all’area magnetica posta sul retro dei vari tablet.