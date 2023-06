Samsung Galaxy Watch: la funzione salva cuore che non vedremo in Italia

Samsung sta per abilitare via software il monitoraggio AFib su tutti i Galaxy Watch dalla quarta generazione in poi, ma in Italia dovremo aspettare

Samsung annuncia una nuova funzione per i suoi smartwatch della serie Galaxy Watch e, indirettamente, conferma l’arrivo di Samsung Galaxy Watch6 in estate.

Probabile, quindi, l’arrivo del nuovo orologio smart in occasione del prossimo evento estivo Samsung Galaxy Unpacked del 26 luglio, data a questo punto ufficiale per il lancio di questo prodotto (e di molti altri).

La novità: monitoraggio della fibrillazione atriale

La nuova funzione in arrivo sui Galaxy Watch di Samsung è il monitoraggio della fibrillazione atriale (AFib).

La fibrillazione atriale è un tipo di aritmia del cuore molto pericolosa, che può portare alla formazione all’interno dell’organo di coaguli di sangue.

Questi coaguli possono poi andare in circolo nelle arterie e causare danni gravissimi, come l’ictus. Monitorare l’insorgenza della fibrillazione atriale al fine di permettere una diagnosi precoce, dunque, è una funzione potenzialmente salva vita.

Oltre agli smartwatch di Samsung, anche quelli di altri produttori hanno il monitoraggio della fibrillazione atriale. I più famosi sono quelli di Google-FitBit (ma non il Pixel Watch), quelli di Huawei e gli Apple Watch.

Galaxy Watch e monitoraggio AFib

I Samsung Galaxy Watch4 e Watch5, in tutte le versioni in commercio, già oggi riescono a monitorare l’AFib. Ma questa funzione non è disponibile al di fuori di Stati Uniti e Corea del Sud.

Il motivo è semplice: la funzione deve passare dagli enti regolatori nazionali che decidono per i farmaci e i dispositivi medici.

In USA, ad esempio, il monitoraggio della fibrillazione atriale sui Galaxy Watch di Samsung ha ricevuto l’ok della FDA, la Food and Drug Administration. In Corea, invece, ha avuto l’ok del Ministero della Salute. In Europa, invece, non è ancora arrivato l’ok della European Medicines Agency (EMA).

Al momento, quindi, non sappiamo quando questa novità sarà utilizzabile anche in Italia. Samsung ne ha annunciato l’esenzione a 11 nuovi Paesi, tutti extraeuropei:

Argentina

Azerbaijan

Costa Rica

Repubblica Dominicana

Ecuador

Georgia

Guatemala

Hong Kong

Indonesia

Panama

Emirati Arabi Uniti

Il monitoraggio dell’AFib arriverà insieme alla nuova interfaccia utente One UI 5 Watch, su tutti i modelli a partire dalla serie Watch4.

Samsung Galaxy Watch6 sta arrivando

Mancando ormai appena un mese e mezzo al lancio dei nuovi smartwatch di Samsung, la cosa più probabile è che in Europa arriveranno solo esemplari con la funzione di monitoraggio AFib disattivata via software, in attesa dell’ok delle autorità sanitarie europee.

Al netto di questa limitazione per motivi “geografici“, gli orologi in arrivo in Europa entro l’estate avranno comunque il sensore Samsung BioActive, in grado di misurare tutti i principali parametri della salute dell’utente.

Battito cardiaco (sensore sia ottico che elettrico), frequenza respiratoria, saturazione dell’ossigeno nel sangue (Sp02), temperatura basale, impedenza, saranno tutti monitorati accuratamente.

Per monitorare l’attività sportiva, invece, ci saranno accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e sensore di luce ambientale.