Samsung Galaxy Watch5 ora monitora meglio ciclo mestruale

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Samsung ha annunciato che con Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro sarà possibile monitorare il ciclo mestruale grazie alla nuova versione dell’app Samsung Health che unisce i dati di rilevamento della temperatura corporea basale a quelli della precedente modalità di tracciamento del ciclo basata sul calendario.

Gli aggiornamenti saranno rilasciati gradualmente in tutto il mondo e, appena installati, permetteranno alle utenti di poter utilizzare la nuova funzione al fianco di quelle già presenti nella suite per il monitoraggio della salute e dei parametri vitali.

La nuova modalità di Samsung Health

Per prevedere l’inizio del ciclo, informazione utile sia per le donne che vogliono avere un figlio sia per quelle che cercano di evitare una gravidanza, è possibile utilizzare la temperatura corporea basale (BTT) che tende a variare in base alla fase mestruale. Naturalmente per ottenere un riscontro attendibile bisogna che l’utente effettui misurazioni della temperatura estremamente meticolose, cercando di farlo ogni mattina alla stessa ora.

La nuova funzionalità dell’applicazione Samsung Health non fa altro che misurare la BTT in maniera completamente automatizzata utilizzando i sensori a infrarossi dei Samsung Galaxy Watch5. Inoltre l’applicazione permetterà anche di tenere traccia dei dati rilevati archiviandoli in maniera sicura sul dispositivo dell’utente in modo che possano essere sempre accessibili e consultabili.

Partendo proprio da queste informazioni, Monitoraggio ciclo fornisce anche suggerimenti per migliorare la propria salute in generale. Analizzando le statistiche rilevate sul lungo periodo, infatti, l’app può anche dare consigli per alleviare i dolori premestruali e mostrare esercizi per combattere lo stress e aiutare a vivere una vita più sana.

Come funzionano i sensori di temperatura

I sensori di temperatura installati sugli smartwatch (inclusi quelli di Samsung) non funzionano come un normale termometro ma hanno il compito di rilevare la temperatura della pelle, tramite un sensor e a infrarossi, mostrando gli eventuali cambiamenti nelle tendenze. Generalmente vengono utilizzati di notte per evidenziare variazioni di temperatura anomale che potrebbero essere alla base di problemi di salute, stress, stanchezza e altri disturbi fisici.

Secondo alcuni studi questa temperatura può essere utilizzata anche per monitorare la fertilità e il periodo di ovulazione, dato che in questi due particolari momenti si registrano alcune delle variazioni più significative. Partendo proprio da questo Samsung e Natural Cycles hanno sviluppato le funzioni relative al monitoraggio del ciclo mestruale inserite nel nuovo aggiornamento di Samsung Health.

Come attivare il Monitoraggio del ciclo

Per attivare il Monitoraggio del ciclo (dopo aver ricevuto il relativo aggiornamento), sarà sufficiente aggiungere tutte le informazioni sull’ultimo ciclo mestruale e selezionare l’opzione Prevedi mestruazione con temperatura cutanea dalle Impostazioni.

Una volta attivata la funzione, lo smartwatch raccoglierà tutti i dati al riguardo mostrandoli sotto forma di grafico per aiutare l’utente a monitorare i valori rilevati dall’ultimo ciclo mestruale, mostrando anche informazioni sul periodo di ovulazione e quello di fertilità.

Naturalmente, nonostante l’attendibilità del sistema, si ricorda che questo non può in alcun modo sostituire il parere di un medico professionista, pertanto in caso di valori anomali è opportuno richiedere quanto prima il parere di uno specialista.