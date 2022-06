Samsung Galaxy Watch5: svelati i colori

Sono stati svelati i nuovi colori del Samsung Galaxy Watch5, almeno secondo una fuga di notizie condivisa da @EvLeaks sul suo profilo Twitter. L’esperto di tecnologia ha sbirciato tra il codice, anche se non rivela la sua fonte, scoprendo sia le dimensioni che le varianti di colore del Samsung Galaxy Watch5 che probabilmente sarà ufficialmente presentato il prossimo 10 agosto, nel corso dell’evento "Samsung Unpacked".

In effetti le novità da segnalare sono diverse, almeno secondo i rumors raccolti in questi ultimi mesi. La serie di smartwatch Samsung 2022 sarebbe composta da tre modelli, dunque un modello in più rispetto alla serie Samsung Galaxy Watch4 attuale presentata nel 2021. Infatti, oggi in commercio troviamo la variante Samsung Watch4 standard e la variante Samsung Watch4 Classic (in foto). Secondo le ultime fughe di notizie, sembra confermata l’esistenza di una versione Samsung Galaxy Watch5 Pro in titanio e vetro zaffiro che andrebbe a sostituire la versione Classic, conosciuta fino a oggi. I colori disponibili sarebbero due classici evergreen: grigio e nero.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: come sarebbe

Secondo il noto leaker Samsung Galaxy Watch5 arriverà in tre versioni: una standard, una standard più ampia e una versione Pro top di gamma. Samsung Galaxy Watch5 Pro sarà quasi uno smartwatch di lusso, visti i materiali impiegati: cassa in titanio, vetro zaffiro e cinturini in pelle in nero e girgio.

Per quanto riguarda i sensori, i rumors suggeriscono la presenza di una tecnologia a infrarossi per la misurazione della temperatura corporea.

Altro dettaglio emerso nei mesi scorsi, riguarda la capacità della batteria che dovrebbe avere una capacità da 572 mAh proprio per accontentare quanti ritenevano che Samsung Galaxy Watch4 fosse dotato di una batteria dalla durata troppo breve.

Samsung Galaxy Watch5 Standard: 2 versioni e 4 colori

Il Galaxy Watch 5 standard sarebbe disponibile in due formati (small) ossia da 40/42mm con i colori grigio e argento (Graphite e Silver) la versione del Galaxy Watch5 grande (large) sarebbe da 44 mm e disponibile nei colori azzurro e oro rosa (Sapphire e Pink Gold). Sulla versione 44 mm la batteria dovrebbe avere una capienza di 397 mAh.

Il display dovrebbe essere OLED e circolare e troveremmo i sensori di frequenza cardiaca e composizione corporea. In dubbio la presenza del sensore per misurare la temperatura.

Qualche conferma, nelle settimane scorse è arrivata a proposito del sistema operativo, confermato il Wear OS3 usato già su Galaxy Watch4 e sviluppato da Google in collaborazione con Samsung.

Galaxy Watch 5: quanto costerebbero

Di certo conosciamo il prezzo del Samsung Galaxy Watch4 standard lanciato a listino a 299 euro e poi sceso a prezzo da strada a 160 euro.

Perciò possiamo ragionevolmente supporre che il prezzo di lancio dello smartwatch Samsung Galaxy Watch5 potrebbe oscillare tra i 300 e i 400 Euro per la versione Pro.