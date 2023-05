Galaxy Z Flip4, lo sconto è impressionante: prezzo mai visto prima

Un’offerta così per uno smartphone così su Amazon non la si vedeva da tanto tempo. Può sembrare un’iperbole, ma stiamo parlando sinceramente di una delle migliori promo disponibili in questo momento sul sito di e-commerce. Riguarda uno degli smartphone più iconici e particolari lanciati negli ultimi mesi. Stiamo parlando del Galaxy Z Flip4, l’ultima versione dello smartphone pieghevole di Samsung. Un dispositivo che, oltre a essere speciale per lo schermo pieghevole, è a tutti gli effetti un top di gamma, come si capisce facilmente dalla scheda tecnica. Oltre al doppio display (uno interno e uno esterno) troviamo un processore top, un comparto fotografico di livello assoluto e tante funzionalità sviluppate appositamente per lo schermo flessibile.

Abbiamo parlato di offerta speciale. E il motivo è presto detto. Oggi troviamo il Galaxy Z Flip4 con uno sconto del 40% e si risparmiano più di 450€ sul prezzo di listino. Uno sconto enorme per un dispositivo top uscito sul mercato da pochissimi mesi. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Se siete alla ricerca di uno smartphone top con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questa è la promo che fa per voi.

Galaxy Z Flip4: la scheda tecnica

Ci sono alcune caratteristiche che rendono il Galaxy Z Flip4 il re degli smartphone pieghevoli. Partiamo dal design. Lo smartphone ha preso in prestito il design a conchiglia di alcuni tra i telefonini più venduti all’inizio del millennio e lo ha adattato al 2023. L’altra caratteristica unica è la resistenza. Se i primi smartphone pieghevoli avevano un grosso problema legato alla resistenza, questo Galaxy Z Flip4 è a prova di acqua. E lo puoi aprire e chiudere migliaia di volte.

Oltre a questo, troviamo a supporto anche una scheda tecnica di prim’ordine. A partire da un display pieghevole Dynamic AMOLED 2x da 6,7" con refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido. Nella parte esterna è presente un secondo schermo, da 1,9", che permette l’accesso rapido alle app che si utilizzano maggiormente. Samsung ha sviluppato anche dei widget ad hoc che sfruttare al massimo questo secondo schermo che all’occorrenza può essere utilizzato anche come obiettivo per scattare foto. E a proposito di immagini, sul Galaxy Z Flip4 è presente una doppia fotocamera da 12MP posta esternamente e una fotocamera selfie da 10MP. Il risultato è eccezionale, anche grazie al supporto delle tante modalità di scatto realizzate dal produttore sudcoreano.

Il tutto viene gestito dal potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 1 con a supporto 128GB di memoria interna. La batteria permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy Z Flip4 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta che si vede raramente per uno smartphone di questo tipo. E non stiamo esagerando. Oggi troviamo il Galaxy Z Flip4 in offerta su Amazon a un prezzo di 690,59€, con uno sconto di ben il 40% rispetto a quello di listino. Acquistandolo adesso risparmi più di 450€. Lo smartphone è uno dei dispositivi più venduti in queste ultime ore sul sito di e-commerce e quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente: le scorte stanno per terminare.

