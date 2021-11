Come funziona l'app di fitness Samsung Health

La definizione più comune di Samsung Health è quella di "un personal trainer sempre a portata di mano". In realtà l’app di Samsung è qualcosa di più. Innanzitutto perché le funzionalità riguardano in modo congiunto alimentazione e attività fisica: puoi contare i passi, calcolare le calorie bruciate, tracciare la durata del sonno, inserire i dati sugli alimenti consumati durante la giornata e visualizzare gli obiettivi raggiunti. Se questa stringata presentazione ti ha intrigato e desideri saperne di più, non ti resta che procedere e approfondire l’argomento.

Samsung Health: come funziona?

Scaricare Samsung Health dal Google Play Store non presenta alcuna peculiarità rispetto a quanto siamo abituati a fare con qualsiasi altra applicazione. La vera differenza sta se mai nel fatto che una volta installata sul tuo dispositivo, dovrai creare un account Samsung. Ciò fatto, hai tutte le carte in regola per iniziare ad usare l’app e puoi procedere, configurando il tuo profilo Samsung Health:

Per prima cosa accetta i termini e le condizioni. Quindi clicca su "Continua". L’applicazione ti chiederà anche l’autorizzazione per accedere ai dati di geolocalizzazione. Si tratta di un passaggio importante, perché se decidi di non inviarli alcune funzioni di GPS su Samsung Health potrebbero essere disattivate. Il consiglio è quindi quello di permettere la geolocalizzazione. La pagina successiva serve per il eseguire il backup in automatico dei dati. Clicca su "Start". A questo punto puoi accedere nella Home Page e visualizzare la voce "Profilo" all’interno della quale dovrai compilare tutti i campi richiesti per rendere l’app perfettamente funzionale per le tue esigenze. Seleziona il sesso, inserisci la data di nascita, imposta l’altezza e il peso attuale. Quindi scegli il livello di attività che attualmente descrive meglio la tua condizione da sedentario a sportivo. Infine, scrivi nome utente e nickname e il tuo profilo sarà completo.

Samsung Health contapassi

Samsung Health contapassi si attiva in automatico ogni volta che l’applicazione è in funzione. Il cellulare deve essere addosso per registrare i passi fatti, mentre se desideri impostare un obiettivo giornaliero è sufficiente premere sull’icona con i 3 punti in verticale, visualizzare più opzioni, selezionare "Imposta obiettivo" e regolare il target con il cursore.

C’è da dire che il conteggio non è esatto e che alcune situazioni potrebbero influenzare il dato reale, come ad esempio la posizione nella quale si tiene lo smartphone (in tasca, oppure in borsa) e il movimento della mano o del braccio.

Samsung Health: trucchi e segreti

Per una carrellata esaustiva sull’applicazione, ecco in pillole tutto quello che c’è da sapere su S Health: