Da oggi, 23 dicembre 2024, alcuni utenti Samsung non possono più usare un’app di Samsung per gestire un device di Samsung. Sembra un gioco di parole, ma è tutto vero ed è qualcosa che, in un certo senso, mette un po’ in crisi uno dei concetti che tutti i big della tecnologia stanno cercando di mettere in pratica negli ultimi anni: quello di “ecosistema“.

Addio Samsung Health Monitor

L’app in questione è Samsung Health Monitor ed è quella ufficiale per gestire gli smartwatch della casa coreana, i famosi e apprezzatissimi Samsung Galaxy Watch.

Da oggi, come confermato da Samsung stessa, l’app non sarà più compatibile con gli smartphone con sistema operativo Android 11 o precedente.

Da notare che Samsung Health Monitor non sarà più compatibile con tutti gli smartphone non aggiornati e non soltanto con quelli della stessa Samsung.

Di sicuro, tra l’altro, saranno più i possessori di un Galaxy Watch con smartphone non Samsung che quelli che hanno sia il telefono che l’orologio di Samsung, ma la notizia fa rumore perché chi si affida ad un solo brand per tutti i dispositivi spera sempre che tutto “fili liscio” e non debba mai porsi alcun problema, per sempre.

Adesso, invece, chi ha un telefono vecchio il problema deve porselo: cambiare telefono, oppure usare lo stesso telefono ma rinunciando all’app di gestione dell’orologio?

Cosa cambia senza Samsung Health Monitor

Samsung Health Monitor non è indispensabile per usare i Galaxy Watch, ma è altamente consigliata perché alcune delle funzioni di punta di questi smartwatch vengono gestite dall’app e non dal telefono.

Così, ad esempio, senza Samsung Health Monitor non è più possibile misurare la pressione sanguigna o fare l’elettrocardiogramma con l’orologio. E’ chiaro, però, che il problema non si pone se l’utente ha un vecchio Galaxy Watch, che non ha ancora queste funzioni.

L’ECG, ad esempio, è disponibile sui Galaxy Active2 e Galaxy Watch3 (e successivi), idem la misurazione della pressione sanguigna. Chi ha un Galaxy Watch2, quindi, non noterà alcuna differenza senza l’app Samsunh Health Monitor.

Perché Samsung Health Monitor non è più disponibile

Una cosa importante da tenere in considerazione è il fatto che Samsung Health Monitor non è più disponibile su telefoni con Android 11 sia per questioni economiche che di sicurezza.

Mantenere aggiornata un’app per diversi sistemi operativi è un’operazione che ha un costo e, di conseguenza, tutte le aziende tech gradualmente tolgono il supporto ai sistemi operativi più vecchi.

Nel caso dei telefoni Android, poi, a questo ragionamento si aggiunge anche quello sulla sicurezza dei dati e sulla privacy degli utenti. Un’app come Samsung Health Monitor raccoglie dati estremamente sensibili, che vanno protetti al meglio.

Android, con le sue ultime versioni, ha fatto grossi passi in avanti nella protezione dei dati degli utenti e nella limitazione della raccolta dei dati stessi.

Concentrandosi sulle versioni più recenti del sistema operativo di Google, quindi, Samsung e tutti gli altri brand non fanno altro che scegliere solo i sistemi più sicuri, lasciando indietro quelli più rischiosi.

E questo, per gli utenti, è un bene.