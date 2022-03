Samsung, la lavatrice top costa la metà: sconto esagerato

Non solo smart TV e smartphone. Tra la miriade di dispositivi hi-tech presenti nel catalogo Samsung, le lavatrici occupano un posto di primo rilievo. Il colosso coreano è diventato da tempo uno dei maggiori produttori di elettrodomestici, capaci di garantire lo stesso elevato livello qualitativo di telefonini e TV. Per questo, quando una lavatrice Samsung è in offerta su Amazon non c’è troppo da starci a pensarci su: si tratta di una promozione da non lasciarsi sfuggire.

La lavatrice Samsung CrystalClear WW70TA026AE/ET da 7 chilogrammi di carico è tra gli elettrodomestici con il miglior rapporto qualità/prezzo del produttore coreano. Compatta ed elegante, si adatta alla perfezione a qualunque ambiente domestico. La lavastrice Samsung in offerta su Amazon mette a disposizione poi una lunga lista di funzionalità avanzate che consentiranno di risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica e dell’acqua e, allo stesso tempo, di ottenere un bucato sempre pulito e profumato.

Lavatrice Samsung CrystalClear 7 kg in offerta su Amazon: caratteristiche e funzionalità

I punti di forza della lavatrice Samsung WW70TA026AE/ET da 7 chilogrammi di carico sono due: il motore con inverter digitale (garantito 10 anni dal produttore coreano) e la tecnologia Ecolavaggio. La combinazione di questi due elementi consente di avere un bucato pulito in profondità e profumato anche a basse temperature. L’Ecolavaggio, infatti, trasforma il detersivo in bolle, così che penetri in profondità i capi da lavare: questa tecnica fa sì che lo sporco venga rimosso più facilmente, proteggendo i tessuti e garantendo un notevole risparmio energetico.

La lavatrice Samsung da 7 chilogrammi mette a disposizione, tra le varie modalità di lavaggio, anche il ciclo Vapore igienizzante. Selezionandolo, verrà attivato un potente getto di vapore che permetterà di igienizzare tutti i capi in maniera approfondita, rimuovendo anche lo sporco più ostinato ed eliminando fino al 99,9% di batteri e allergeni. Il ciclo Ecopulizia e il cassetto StayClean, invece, consentono di tenere sempre pulita la propria lavatrice, evitando la formazione di macchie e incrostazioni sull’oblò o all’interno del cassetto dei detersivi.

Non manca poi la possibilità di sincronizzare la lavatrice Samsung con lo smartphone e avviare programmi di diagnostica in caso di problemi. Grazie alla funzione Smart Check è infatti possibile monitorare automaticamente lo “stato di salute" della lavatrice e rilevare eventuali problemi prima che questi possano portare al blocco del dispositivo. L’app, infatti, fornisce anche delle semplici istruzioni su possibili soluzioni “casalinghe", permettendo di risparmiare tempo (e denaro, evitando costosi interventi dell’assistenza tecnica).

Lavatrice Samsung 7 kg in offerta su Amazon, sconto e prezzo

Restando in tema di costi, la lavatrice Samsung da 7 chilogrammi in offerta su Amazon è una di quelle promozioni da non lasciarsi scappare. E capire il perché non è affatto complicato: l’elettrodomestico è scontato del 49% e può essere acquistato praticamente a metà costo. Il prezzo scende a 329,00 euro, pagabili a rate grazie al servizio “Acquista subito e paga a rate" di Cofidis.

Lavatrice Samsung 7 kg con Ecolavaggio e getto di vapore + ritiro del vecchio elettrodomestico