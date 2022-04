Samsung (ri)presenta Galaxy S20 FE: è uguale, ma costa meno

Samsung ha annunciato in Corea del Sud il nuovo Galaxy S20 FE 2022, smartphone che replica l’omonimo modello del 2020. Telefono di punta ma dal prezzo conveniente, l’S20 FE di due anni fa ha ottenuto un successo così eclatante (anche in Italia) da spingere l’azienda a rilasciare una nuova versione, ancora più economica.

Sebbene il Galaxy S20 FE del 2020 sia stato sostituito dal Galaxy S21 FE, il dispositivo continua a conquistare moltissimi utenti. Le differenze tra il nuovo e il “vecchio" telefono sono pochissime e le specifiche tecniche più importanti sono praticamente uguali, come il modello del processore Qualcomm e la ricca configurazione fotografica. Le uniche divergenze sono rappresentate dalle tonalità e dagli accessori: da una parte, l’S20 FE 2022 è disponibile solo in tre colori (Cloud White, Cloud Lavender e Cloud Navy), mentre l’S20 FE 2020 è stato rilasciato in ben sei tonalità; dall’altra, nella confezione del nuovo device, Samsung ha deciso di non includere gratuitamente gli auricolari AKG.

Galaxy S20 FE 2022: com’è

Il nuovo device è identico a quello originale del 2020 e presenta un display AMOLED Full HD + da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e scanner per le impronte digitali sotto lo schermo.

A spingere il Galaxy S20 Fe 2022, troviamo un SoC ben noto: il Qualcomm Snapdragon 865, abbinato a 6 o 8 GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Sul retro, il Galaxy S20 FE 2022 presenta un modulo con ben quattro fotocamere: una cam principale da 12 MP, una ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP.

Il telefono è dotato di una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica da 25W e il supporto per la ricarica wireless.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Galaxy S20 FE è attualmente disponibile solo per il mercato sudcoreano al prezzo di 700.000 won, pari a circa 526 euro e nelle già citate colorazioni Cloud White, Cloud Lavender e Cloud Navy. Il modello del 2020 del Galaxy S20 FE 5G 2020 è ancora disponibile in Italia e si trova anche su Amazon, presso diversi venditori terzi, a prezzo inferiore.