Samsung, questo smart TV da 43” è da comprare subito: sconto esagerato

Per diventare in pochi giorni uno degli smart TV più venduti su Amazon bisogna avere delle caratteristiche speciali. Caratteristiche che il Samsung QLED QE43Q60 ha in pieno, a partire da un prezzo imperdibile che lo rende uno dei migliori disponibili in questo momento sul sito di e-commerce. Infatti lo troviamo con uno sconto del 42% che fa risparmiare 340€ sul prezzo di listino e lo si paga meno di 500€. Può sembrare una cifra elevata, ma abbiamo di fronte un TV uscito sul mercato da pochi mesi, con tecnologie avanzate e super attrezzato sotto il punto di vista delle funzionalità.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui,

-> Clicca qui, OfferteDcasa -> Clicca qui.

Lo schermo con tecnologia QLED assicura immagini con una qualità elevatissima, anche grazie alla risoluzione 4K UHD. Il televisore ha dimensioni molto compatte (le cornici sono quasi inesistenti) e occupa poco spazio, adattandosi alla perfezione sia al salotto, sia alla cucina o alle camere. Inoltre, il sistema operativo TizenOS supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e tutte le app più utilizzate. Insomma, lo smart TV perfetto da avere in casa. L’offerta non ha una data di scadenza, ma visto il gran numero di richieste degli ultimi giorni potrebbe terminare molto presto.

Smart TV Samsung 43 pollici QLED

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Smart TV Samsung 43" QLED: le caratteristiche

Non sono molti i dispositivi che possono fregiarsi del bollino di qualità "Scelta Amazon" e questo smart TV Samsung lo ha ottenuto, a testimonianza del fatto che abbiamo a che dare con un dispositivo con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo.

Il televisore smart ha uno schermo da 43" con risoluzione 4K UHD. La qualità delle immagini è altissima grazie alla tecnologia Quantum Dot che assicura il 100% del volume dei colori che si rivelano estremamente realistici. Presente anche il Quantum HDR che esalta i colori chiari e anche quelli scuri. Il tutto viene gestito alla perfezione dall’ottimo processore 4K Lite di Samsung che adatta automaticamente le impostazioni video in base alla tipologia di contenuto. Per la parte audio è presente il suono surround 3D che ti regala un’esperienza sonora immersiva e completamente differente rispetto agli altri televisori.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Non meno importante è la parte dedicata all’intrattenimento. Come su quasi tutti gli smart TV dell’azienda sudcoreana troviamo il sistema operativo Tizen che oramai si rivela una garanzia sotto il punto di vista della compatibilità. Si possono installare tutte le principali piattaforme di video streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube anche RaiPlay. Inoltre, grazie alla presenza del Samsung Smart Hub tutti i contenuti preferiti vengono raccolti all’interno di un’unica dashboard, in modo da poterli trovare subito in pochissimo tempo.

Smart TV Samsung QLED QE43Q60 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il televisore smart Samsung QLED QE43Q60 in promo speciale su Amazon al minimo storico e al miglior prezzo web. Il merito è dello sconto del 42% che fa scendere il prezzo fino a 460,75€. Acquistandolo in questo momento si risparmiano circa 340€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate con Cofidis (servizio che si attiva solamente durante la fase di check-out). Il televisore intelligente è già disponibile nei magazzini e la consegna avviene in pochi giorni. Per fare il reso gratuito si ha un mese di tempo. Approfittatene subito, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Smart TV Samsung 43 pollici QLED

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram