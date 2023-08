Samsung, questo smart TV da 50" costa la metà: offerta eccezionale

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Samsung

Un assunto che non passa mai di moda è che la "qualità si paga". E questo vale anche per gli i prodotti tecnologici, a maggior ragione se parliamo di smart TV. Oramai i televisori intelligenti hanno conquistato il loro spazio in tutte le abitazioni degli italiani e trovare un apparecchio che non si collega a Internet è diventato quasi impossibile. Il prezzo dei TV smart si è democratizzato, ma sul mercato ci sono anche modelli con un costo piuttosto elevato, soprattutto se si va alla ricerca della qualità. Se si vuole un dispositivo super top a un prezzo alla portata bisogna solamente aspettare il momento giusto, cioè quando lo troviamo in offerta. Esattamente quello che accade oggi su Amazon con lo smart TV Samsung Neo QLED Serie QN90B da 50", disponibile con uno sconto di ben il 47%. Praticamente lo si paga la metà e il risparmio è considerevole: ben 700€.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Si tratta di un televisore top, dotato di un pannello di ultima generazione e con tecnologie avanzatissime che permettono la massima precisione un ottimo controllo della luce. Inoltre, come tutti gli smart TV Samsung dispone di una piattaforma per l’Entertainment che supporta tutte le principali piattaforme di streaming video e ti suggerisce anche cosa vedere in base ai tuoi gusti. E poi ha diverse modalità di visione che si adattano al tipo di contenuto. Un televisore completo e che oggi è disponibile a un prezzo super.

Smart TV Samsung Neo QLED Serie QN90B

Smart TV Samsung Neo QLED Serie QN90B: caratteristiche

Uno smart TV top di gamma lo si riconosce immediatamente, basta vedere quali tecnologie offre. E questo modello Samsung ha tutto quello che ci si aspetta da un dispositivo del genere. A partire da uno schermo con risoluzione 4K e una qualità elevatissima delle immagini. Il merito è in parte dell’ottimo pannello dell’azienda sudcoreana (50 pollici con risoluzione 4K) e in parte delle tecnologie come Quantum Matrix che grazie alla presenza dei Mini LED riesce a gestire efficacemente la luce e puoi godere di ogni minimo dettaglio. C’è anche il supporto del Quantum HDR 32x per dettagli e sfumature ancora più precisi. A completare il tutto il processore Neo Quantum 4K basato sul deep learning e sull’intelligenza artificiale che migliora ogni singolo frame e immagine, e che grazie all’upscaling migliora la qualità dei contenuti che nativamente non sono in 4K.

Per essere uno smart TV e potersi definire tale è necessaria la presenza di un ottimo sistema operativo. E anche sotto questo punto di vista Samsung non tradisce. Grazie allo Smart Hub puoi gestire velocemente tutte le app installate (supporta praticamente ogni piattaforma di video streaming) e ricevere suggerimenti personalizzati su quale film o serie TV vedere. Presente anche la piattaforma Samsung TV Plus che ti permette di accedere a un numero elevatissimo di contenuti gratuiti.

Un televisore, tante modalità di visualizzazione. Oltre a tutto quello che abbiamo già visto, lo smart TV Samsung Neo QLED da 50" dispone anche di diverse modalità di visione che si adattano in automatico alla tipologia di contenuto. Per gli appassionati di sport, ad esempio, è presente la tecnologia Motion Xcelerator Turbo Pro che porta il refresh rata a 144Hz per una fluidità unica con ogni videogame.

Smart TV Samsung Neo QLED Serie QN90B: offerta, prezzo e sconto Amazon

Prezzo crollato, e non è un’esagerazione. Oggi troviamo lo smart TV Samsung Neo da 50 pollici in offerta a un prezzo di 799€ con uno sconto del 47%. Si risparmiano ben 700€ rispetto a quello di listino e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis presente nella pagina prodotto. Il televisore viene venduto e spedito dal sito di e-commerce e per la consegna a casa bisogna aspettare pochissimi giorni. La promo potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi approfittatene subito.

Smart TV Samsung Neo QLED Serie QN90B