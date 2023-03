Samsung, prezzo stracciato per lo smart TV: è da comprare subito

Di smart TV di media gamma, ormai, è pieno il mercato. Basta fare un giro in un negozio di elettronica di consumo o in un e-commerce per trovare televisori di ogni dimensione ai prezzi più vari. Non sempre, però, il livello qualitativo è accettabile.

Lo smart TV 43 pollici della serie A7190 coniuga una qualità video eccellente a un prezzo molto più che interessante, grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon. L’apparecchio del produttore sudcoreano sfrutta infatti la qualità del pannello LCD LED e la coniuga a un processore che ottimizza le immagini per offrire un’esperienza visiva di primissimo livello. Insomma, un TV caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, che diventa un assoluto best buy di segmento.

Samsung TV UE43AU7190UXZT, smart TV 43 pollici

Samsung TV UE43AU7190UXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il pannello LED e il processore Crystal 4K sono, come accennato inizialmente, i punti di forza dello smart TV Samsung in offerta oggi su Amazon. Il primo garantisce infatti un’ampia gamma cromatica e, grazie alla tecnologia PurColor, sarà possibile godere di immagini di qualità eccezionale e un’esperienza di visione immersiva. Il secondo, invece, ottimizza le impostazioni delle immagini in tempo reale e in base al programma che si sta guardando, per garantire la miglior qualità possibile.

Altre funzionalità come il Motion Xcelerator garantiscono immagini chiare e prestazioni di alto livello anche quando il TV è collegato a console e altre periferiche di gioco. L’apparecchio calcola in tempo reale il numero di frame ideali in base a ciò che si sta guardando, per immagini fluide e senza scatti.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, il TV Samsung in offerta su Amazon ha ben poco da invidiare ad apparecchi più quotati e costosi. La piattaforma Samsung TV Plus ti mette a disposizione contenuti multimediali di ogni tipo grazie ai canali virtuali. E se non dovessero bastare, sarà sufficiente installare le tue app preferite di streaming video per avere accesso a migliaia e migliaia di serie TV e film.

Grazie al mirroring, poi, lo smart TV Samsung Serie A7190 può essere utilizzato come "compagno fidato" di smart working: puoi utilizzarlo per vedere in grande presentazioni o utilizzarlo nel corso delle videoconferenze. O, sincronizzandolo con lo smartphone, visualizzare foto e video archiviati sulla memoria del telefonino.

Samsung, lo smart TV da 43 pollici a tasso zero su Amazon: offerta, rate, prezzo finale

Un televisore versatile, dunque, disponibile al prezzo più basso di sempre grazie a uno sconto imperdibile. Lo smart TV Samsung serie A7190 da 43 pollici è scontato del 43% e costa 329,99 euro. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è considerevole: comprandolo oggi lo pagherai 250 euro in meno.

A questo si unisce la possibilità di pagarlo a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Il finanziamento a tasso zero è riservato agli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al loro account. Optando per questa modalità di pagamento, l’apparecchio del produttore sudcoreano costa 66 euro al mese per cinque mesi.