Samsung, lo smart TV è più conveniente che mai: oggi lo trovi al minimo storico

Una qulaità video paragonabile a quella degli OLED a un prezzo decisamente più abbordabile. No, non si tratta né di "magia" né di un’offerta commerciale "truffaldina". È il risultato della tecnologia Dynamic Crystal Color di Samsung che, con oltre 1 miliardo di sfumature, è in grado di mostrare immagini iper-realistiche e ricche di dettagli.

Una tecnologia integrata anche nello smart TV Serie CU8570 da 50 pollicipromozione top di oggi su Amazon oggi disponibile su Amazon a un prezzo senza precedenti. Uno smart TV completo e versatile, capace di garantire esperienze audio e video che hanno ben poco da invidiare anche ad apparecchi ben più costosi. E grazie alla , potrai risparmiare centinaia di euro sul listino e pagarlo a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Insomma, un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Smart TV Samsung a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una doppia promozione, quella disponibile oggi su Amazon, che rende lo smart TV del produttore sudcoreano più conveniente che mai. Comprandolo adesso approfitti di uno sconto del 38%, con il prezzo che scende al livello più basso di sempre sul portale di commercio elettronico. Oggi costa 499,00 euro contro i 799,00 euro. I calcoli sono semplici: risparmi ben 300 euro.

A questo si aggiunge la possibilità di pagare in cinque rate, senza interessi né spese di istruttoria. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account potranno scegliere di optare per il pagamento rateale. In questo modo ti costa 99,80 euro al mese per cinque mesi.

Samsung TV UE50CU8570UXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato inizialmente, la qualità dell’immagine è il vero punto di forza di questo apparecchio. E capire il perché non è difficile: grazie alla tecnologia Dynamic Crystal Color i colori saranno puri e nitidi, per immagini di assoluto realismo. A questo si aggiunge il processore Crystal 4K, che migliora la qualità delle immagini indipendentemente dal programma che si sta guardando.

Discorso analogo anche sul fronte del sonoro. Grazie a tecnologie come l’Adaptive Sound e l’Object Tracking Sound vivrai un’esperienza avvolgente e coinvolgente. L’Adaptive Sound ottimizzerà le impostazioni audio in base al programma che stai guardando senza che tu debba modificare nulla; l’OTS, invece, offrirà un’esperienza tridimensionale di livello cinematografico.

Sul fronte delle funzionalità smart, infine, il TV offre il meglio della tecnologia odierna. Oltre agli applicativi di ogni genere (non solo servizi di streaming, ma applicativi di produttività, utility e videogame), il TV è compatibile con gli assistenti vocali (Alexa e Bixby) e permette di controlare i dispositivi smart compatibili (come lampadine, termostati e condizionatore) funzionando come hub domestico.

