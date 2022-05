Samsung, lo smart TV da 55 pollici al minimo storico: sconto eccezionale

Samsung, dopo il successo ottenuto nel mondo degli smartphone, ha bissato anche nel settore degli smart TV. Oramai è un punto di riferimento ed è anche una delle aziende più attive nel campo della ricerca per produrre schermi sempre più performanti e con colori più realistici. Tra le serie lanciate negli ultimi mesi troviamo la AU7170, che raccoglie al proprio interno diversi modelli che si differenziano principalmente per la dimensione dello schermo. Uno dei più ricercati è il Samsung UE55AU7170 che, come si può intuire dal nome, ha un pannello da 55" con risoluzione 4K UHD.

Oggi è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo speciale di soli 369€. Diciamo speciale per un semplice motivo: lo sconto è di ben il 51%: lo si paga meno della metà del prezzo. Per uno smart TV con queste caratteristiche tecniche (ottima qualità dello schermo, sistema operativo affidabile e con tante applicazioni, processore potente) si tratta davvero di una super offerta. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dalla stessa Amazon.

La scheda tecnica dello smart TV Samsung UE55AU7170

A fare la differenza negli smart TV non è tanto la grandezza dello schermo, ma le varie tecnologie sviluppate dalle singole aziende per ottimizzare colori e immagini. Sullo smart TV Samsung UE55AU7170 troviamo la tecnologia PurColor che consente al televisore di esprimere una vasta gamma di colori per rendere le immagini il più realistiche possibile. La tecnologia Motion Xcelerator, invece, interviene sulla fluidità e va a compensare i frame mancanti. Questa tecnologia si rivela molto utile soprattutto con i videogame. A gestire il tutto troviamo il processore Crystal 4K, in grado di effettuare l’upscaling dei contenuti che nativamente non sono in 4K.

Lo smart TV utilizza il sistema operativo Samsung pensato appositamente per gli smart TV. Il numero di applicazioni disponibili è elevatissimo e troviamo tutte quelle per lo streaming video, tra cui Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e RaiPlay. Ci sono anche delle app esclusive come Samsung TV Plus che offre gratuitamente un’ampia raccolta di contenuti esclusivi. Lo smart TV può essere collegato anche lo smartphone e con il computer per mostrare sullo schermo più grande immagini o video, oppure utilizzarlo per lavorare. Questa funzione, però, è compatibile solamente con alcuni smartphone Samsung e con PC Windows 10 e macOS aggiornati alle versioni più recenti.

Smart TV Samsung UE55AU7170 in offerta: prezzo e sconto

Uno smart TV da 55 pollici al prezzo di uno da 43". L’offerta disponibile oggi sullo smart TV Samsung UE55AU7170 è talmente eccezionale che il prezzo è sceso praticamente allo stesso livello di uno molto più piccolo. Su Amazon lo si paga solamente 369€, con uno sconto di ben il 51%. Il risparmio netto è di 380€ e lo si può pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 73,80€ al mese. Lo smart TV è già disponibile e per la consegna bisogna aspettare solamente pochissimi giorni.

Samsung Smart TV 55 pollici