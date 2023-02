Samsung, la soundbar top al prezzo più basso di sempre: offerta irripetibile

Uno smart TV, purtroppo, non sempre può tutto in completa autonomia. Anche se dotato del miglior pannello OLED o LED e delle migliori tecnologie, a volte può peccare sul fronte della resa audio. Ed è a questo punto che entrano in gioco le soundbar.

La soundbar Samsung HW-S61B/ZF ne è un esempio lampante. Nonostante le dimensioni ridotte, questa soundbar migliora l’esperienza d’ascolto in maniera esponenziale. Basta sincronizzarla con il proprio TV per godere di un audio cristallino e tridimensionale: sarà come essere sempre al centro dell’azione. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, non è mai stata così conveniente: la pagherete poco più della metà del listino.

Soundbar Samsung Hw-S61B/ZF, 5 canali, audio 3D wireless

Samsung soundbar HW-S61B/ZF scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tutto quello che cercate in un sistema audio per TV in una sola soundbar. La Samsung HW-S61B/ZF è infatti un dispositivo all-in-one che integra un sistema audio Dolby Atmos con 5 canali, 4 subwoofer e 3 tweeter, tutti racchiusi in un corpo dalle dimensioni decisamente compatte. Potrete così posizionare la soiundbar dove volete e ascoltare al meglio film, serie TV e i vostri cantanti preferiti.

Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, infatti, è possibile sincronizzare la soundbar del produttore sudcoreano non solo con lo smart TV, ma anche con smartphone e lettori musicali vari. Potrete così utilizzarla per ascoltare al meglio l’audio dei film che preferite, ma anche per riprodurre musica mentre studiate, lavorate o cucinate. E grazie alla modalità Music Mode, la soundbar ottimizza l’audio per assicurarti un’esperienza mai provata prima: ascolterete le tracce musicali esattamente come sono state pensate dai compositori e musicisti.

Collegandola allo smart TV, invece, potrete godere del miglior audio possibile, senza riverberi né eco di alcun tipo. Grazie alla tecnologia SpaceFit Sound, infatti, la soundbar di Samsung può ottimizzare l’audio in base allo spazio in cui è posizionata, analizzando automaticamente la stanza e calibrando il campo sonoro perché sia sempre adatto al tipo di ambiente. La modalità Adaptive Sound e Night & Voice enhancement regola automaticamente il suono per adattarsi ai tuoi contenuti preferiti e offrirti voci chiare e cristalline anche a basso volume.

Samsung, soundbar a prezzo stracciato: sconto e prezzo finale

Come accennato inizialmente, la soundbar del produttore sudcoreano è disponibile oggi su Amazon al prezzo più basso di sempre. Merito dello sconto del 42% che fa crollare il prezzo al minimo storico sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Acquistandola oggi, pagherete la Samsung HW-S61B/ZF solamente 229,99 euro, con un risparmio rispetto al prezzo consigliato di ben 170 euro.

