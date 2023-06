Samsung Soundbar HW-Q600C/ZF Serie Q

Sono sempre di più gli utenti che scelgono di acquistare una soundbar per sfruttare al meglio le potenzialità della propria Smart TV sia per i contenuti in streaming che per l’intrattenimento videoludico. Si tratta di una soluzione semplice ed efficace per migliorare notevolmente il comparto audio di casa, ottenendo una qualità audio di buon livello a un prezzo non troppo elevato.

Sul mercato le offerte sono davvero molte e tra i prodotti che spiccano per specifiche tecniche e prezzi contenuti c’è sicuramente la soundbar Samsung HW-Q600C/ZF Serie Q, disponibile in super offerta su Amazon, che permetterà di risparmiare circa 100 euro sul prezzo finale.

Samsung HW-Q600C/ZF Serie Q – Soundbar 3.1.2 – Potenza 360W

Soundbar Samsung HW-Q600C/ZF Serie Q: scheda tecnica

La Samsung HW-Q600C/ZF Serie Q è una soundbar con subwoofer aggiuntivo, dal design ricercato che si adatta facilmente a qualsiasi tipologia di ambiente. Un dispositivo completo, che promette un audio di alto livello in qualsiasi condizione di utilizzo, dal cinema ai videogiochi, passando per la riproduzione di contenuti multimediali da smartphone.

La soundbar ha una configurazione 3.1.2, con 3 tweeter, 1 subwoofer esterno e 2 altoparlanti up-firing rivolti verso il soffitto per aumentare la sensazione di tridimensionalità del suono. La potenza massima è di 360W, perfetta per godere pienamente dei propri contenuti multimediali preferiti in ambienti di qualsiasi dimensione.

La soundbar è compatibile con i formati Dolby Digital 5.1 e DTS Virtual:X che simulano un effetto surround anche senza il bisogno di installare ulteriori altoparlanti posteriori.

Presente anche la funzionalità Q-Symphony che permette di collegare la soundbar a un televisore Samsung sincronizzando l’audio di entrambi i dispositivi per una resa sonora ancora migliore. Inoltre, grazie alla tecnologia Adaptive Sound, il dispositivo ottimizzerà automaticamente il suono in base alla scena riprodotta, per un audio ancora più coinvolgente.

Le connessioni presenti sulla soundbar Samsung HW-Q600C/ZF Serie Q sono una porta HDMI (con ARC), un ingresso ottico perfetto per collegare il dispositivo a una console o a un impianto audio e una porta USB. Presente, naturalmente, anche il Bluetooth che può essere utilizzato per il collegamento al televisore o a un qualsiasi smartphone senza utilizzare cavi di alcun tipo.

La soundbar Samsung è un dispositivo estremamente semplice da utilizzare e configurare e col sistema Tap Sound, può essere collegata rapidamente via Bluetooth a un qualsiasi dispositivo mobile, per riprodurre un contenuto multimediale da una qualsiasi fonte esterna. Ci sono, infine, le impostazioni specifiche per i gamer, che consentono di migliorare l’esperienza di gioco ricreando un audio 3D grazie alla modalità Game Pro.

Soundbar Samsung HW-Q600C/ZF Serie Q: l’offerta Amazon

La soundbar Samsung W-S50B/ZF è perfetta per chi ha bisogno di un sistema audio completo in grado di adattarsi facilmente a qualsiasi contesto abitativo e qualunque modalità di utilizzo, dal cinema ai videogiochi. Il prezzo di listino è di 499 euro, giustificato naturalmente dalle specifiche tecniche decisamente interessanti offerte da Samsung.

Tuttavia, grazie all’ottima offerta di Amazon è possibile comprare questa soundbar a 399 euro (-20%, -100 euro) risparmiando un bel po’ sul prezzo finale e portandosi a casa un dispositivo davvero di ottimo livello.

