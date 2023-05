Samsung The Frame, sconto esagerato per lo smart TV: prezzo crollato

Uno smart TV che non è solo uno smart TV. Può sembrare un’affermazione un po’ bizzarra ma calza a pennello per il Samsung The Frame, un televisore smart con i "super poteri". Si tratta, infatti, di un modello speciale che oltre a tutte le classiche funzionalità offerte dagli smart TV ha anche una speciale "Art Mode". Di che cosa si tratta? Molto semplice da spiegare: attivandola si trasforma lo schermo in un quadro, con la possibilità di scegliere tra centinaia di opere d’arte. Praticamente è come avere un museo nella propria abitazione.

Oltre a questa funzionalità speciale, oggi lo smart TV ha anche un prezzo veramente unico. Su Amazon, infatti, lo troviamo al minimo storico grazie a uno sconto di ben il 60%. Praticamente lo si paga meno della metà e il risparmio è veramente esagerato: quasi 800€. Inutile dire che si tratta di una delle migliori promo che possiate trovare in questi giorni su Amazon e che la richiesta è elevatissima. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce.

Smart TV Samsung The Frame

Smart TV Samsung The Frame: le caratteristiche tecniche

Lo avete già capito: il Samsung The Frame non è uno smart TV come tutti gli altri. E quando ne descriviamo le caratteristiche non possiamo che partire dalla "Art Mode", la funzionalità che lo rende unico. Il televisore è in grado di trasformarsi in un dipinto una volta spento. Sono centinaia le opere disponibili e si aggiornano continuamente. Grazie al sensore di movimento, The Frame si accende automaticamente per mostrarti le tue opere d’arte preferite. Quando lasci la stanza, il TV si spegne per risparmiare energia. Puoi anche utilizzare lo schermo per mostrare le tue foto preferite tramite smartphone o chiavetta USB.

Per quanto riguarda il resto, si tratta a tutti gli effetti di uno smart TV, a partire da uno schermo da 50" con risoluzione 4K e tecnologia Quantum Dot. I colori sono eccezionali e conservano il loro realismo a ogni livello di luminosità. A bordo è presente il processore Quantum 4K che assicura prestazioni top e anche l’upscaling dei contenuti, in modo che vediate tutto con la miglior risoluzione possibile.

Altrettanto valida è la sezione dedicata all’intrattenimento. È presente il sistema opeartivo TIZEN sviluppato da Samsung e che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Ogni sera puoi scegliere cosa vedere tra tantissimi film e serie TV differenti. Il televisore si presta anche a un utilizzo da ufficio: basta collegare un PC per fare videochiamate o per lavorare a progetti importanti con più persone contemporaneamente.

Smart TV Samsung The Frame in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta sensazionale per il televisore smart di Samsung. Oggi è disponibile a un prezzo di 499€, con uno sconto di ben il 60%. Si tratta di una delle promo migliori per uno smart TV su tutto il web, tanto che il risparmio sfiora i 750€. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 99,80€ al mese. Lo smart TV è già disponibile, ma come potrete facilmente capire le richieste sono tantissime. Per questo motivo vi consigliamo di approfittarne subito, prima che le scorte terminino.

Smart TV Samsung The Frame

