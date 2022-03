Samsung "The Frame", lo smart TV d'arredo al minimo storico su Amazon

Molti lo considerano un complemento d’arredo anziché un “semplice" televisore. E non ci vuole molto a capire perché: dotati di cornice personalizzabile, gli smart TV Samsung The Frame somigliano in tutto e per tutto a dei quadri con cornici di pregio da appendere al muro del salotto di casa. E una volta spento sarà possibile attivare la modalità “Art Mode" e mostrare le proprie opere d’arte preferite, così da aumentare esponenzialmente la sensazione di trovarsi di fronte alla riproduzione di un quadro.

Insomma, un apparecchio decisamente interessante che diventa imperdibile considerando l’offerta top di oggi su Amazon. Il Samsung “The Frame" QE50LS03AAUXZT (modello 2021, con schermo da 50 pollici e Alexa integrato) tocca il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico, con uno sconto che permette di risparmiare diverse centinaia di euro sul prezzo di listino.

Smart TV Samsung The Frame da 50 pollici: scheda tecnica e funzionalità

Dotato di un pannello QLED da 50 pollici e risoluzione 4K UHD (3820×2160 pixel), lo smart TV Samsung in offerta su Amazon si distingue per i bordi estremamente sottili e, come già accennato, per le cornici personalizzabili e intercambiabili. Questo vuol dire che sarà possibile cambiare colore alla cornice dell’apparecchio ogni volta che si vuole e adattarlo all’arredamento o al proprio umore. Unito alla modalità Art Mode, sarà come avere un quadro interattivo al centro del salotto: sarà infatti possibile mostrare l’immagine delle proprie opere preferite e cambiarla ogni volta che si vuole.

Grazie alla tecnologia Quantum Dot e Dual Led, lo smart TV del produttore coreano regala una qualità dell’immagine senza pari: il pannello è in grado di mostrare oltre un miliardo di tonalità, mostrando immagini reali come non mai. Merito anche del processore Quantum 4K sviluppato dalla stessa Samsung che, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale frutto dell’esperienza degli ingegneri sudcoreani, consente di adattare modalità visiva e modalità audio al programma che si sta guardando.

A gestire il tutto troviamo la piattaforma operativa proprietaria TIZEN, che mette a disposizione degli utenti centinaia di app di ogni genere: non solo app per le piattaforme di streaming video (come Prime Video) e audio, ma anche applicativi d’utilità e videogame per trascorrere il tempo libero. Grazie alla compatibilità con Alexa, infine, sarà possibile interagire con lo smart TV con semplici comandi vocali.

Smart TV Samsung The Frame in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Venduto e spedito da Amazon, lo smart TV Samsung “The Frame" in offerta oggi su Amazon è al prezzo più basso di sempre grazie a uno sconto del 46% sul listino che consente di risparmiare ben 550 euro. Il prezzo del Samsung “The Frame" da 50 pollici costa 649,90 euro, con la possibilità di pagare a rate grazie al servizio “Acquista subito e paga a rate" gestito da Cofidis. In questo modo sarà possibile dilazionare il pagamento fino a 24 mesi.

Smart TV Samsung The Frame QE50LS03AAUXZT, pannello QLED 4K, Alexa integrato