Samsung TV Neo QLED QE55: la top di gamma costa la metà su Amazon

Le Smart TV migliori, le top di gamma e di marchi importanti come Samsung, costano tantissimo. E’ vero: valgono i soldi che costano. Ma è altrettanto vero che basta aspettare, a volte neanche troppo, per ritrovare i modelli migliori a prezzi decisamente inferiori. Si possono fare affari incredibili, se si ha pazienza e si conosce il mercato.

Affari come Samsung Neo QLED QE55 (modello QN85BATXZT), Smart TV arrivato in Italia lo scorso anno e oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 58%: chi ha avuto pazienza, quindi, oggi paga questo Smart TV 55 pollici top di gamma meno della metà.

Smart TV Samsung TV Neo QLED QE55 – Diagonale 55 Pollici – Schermo LED Quantum Dot

Smart TV Samsung Neo QE55: caratteristiche tecniche

Il display della Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici è privo di cornici, il pannello è antiriflesso e ha una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz alla risoluzione 4K. Inoltre è compatibile con i formati HDR, HDR10+ e HLG ed è dotato di funzioni di "local dimming" per rendere al meglio le sfumature più scure.

Questa Smart TV Samsung ha il processore Quantum 4K per l’elaborazione degli algoritmi di intelligenza artificiale, che oltre a migliorare l’immagine lavorano anche su colori e contrasto. Grazie alla tecnologia Motion Xcelerator Turbo+, ad esempio, le immagini sono fluide e senza scatti anche quando la TV visualizza eventi sportivi, videogiochi o altri contenuti con movimenti molto veloci.

Il comparto audio è superiore alla media e ha una potenza di 60W e compatibilità con Dolby Digital Plus e Adaptive Sound+. C’ inoltre la raffinata tecnologia OTS (Object Tracking Sound): il suono sembra provenire dalla parte dello schermo dove si concentra l’azione.

Le funzioni smart, sono gestite tramite il sistema operativo proprietario Samsung Tizen OS, per il quale esistono la maggior parte delle app di streaming, come Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Disney+ e tantissime altre anche non di streaming. Gli assistenti vocali disponibili sono Google Assistant, Amazon Alexa e Bixby.

Infine, per quanto riguarda le connessioni disponibili, su questo modello troviamo 4 porte HDMI, 2 porte USB, 1 uscita per il cavo ottico, la porta Ethernet, Wifi 5 e Bluetooth 5.2.

Samsung TV Neo QLED QE55: l’offerta Amazon

La Smart TV Samsung TV Neo QLED QE55 ha un prezzo di listino molto alto, in linea con la scheda tecnica da top di gamma: 1.799 euro. Non sono affatto pochi, ma è possibile pagarne meno della metà grazie all’offerta in corso su Amazon che taglia il prezzo del modello QN85BATXZT a soli 749,99 euro (-58%, -1049,01 euro). Inutile dire che è un affare eccezionale, anche considerando il fatto che stiamo parlando di un modello arrivato su Amazon a metà 2022 e che il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

