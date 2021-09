Samsung Webcam Monitor S4: lo schermo con la webcam che scompare

Samsung ufficializza Webcam Monitor S4, uno schermo di cui incuriosisce la presenza di una webcam a scomparsa. L’azienda è riuscita a coniugare l’estetica alla funzionalità offrendo un vero prodotto “tutto in uno", comodamente regolabile e di una dimensione ragionevole per l’ufficio e lo smartworking, né eccessiva e neppure limitante (24 pollici).

Del Samsung Webcam Monitor S4 colpisce l’equilibrio raggiunto da Samsung tra innovazione e discrezione: il nuovo monitor offre un insieme di caratteristiche di primo piano, compreso un comodo supporto che consente di regolarlo al meglio, e pure l’innovazione, “invisibile" per buona parte del tempo, della fotocamera capace di sparire quando non necessaria. È un sistema che difficilmente darà problemi: non c’è alcun meccanismo motorizzato, magari elettrico, ma solamente un input manuale, ossia una pressione, da dare nel momento in cui si ha necessità della webcam. Semplice e immediato. Ecco le sue caratteristiche.

Samsung Webcam Monitor S4: caratteristiche

Il monitor Samsung Webcam S4 ha risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel) e un ampio angolo di visione (178 gradi) che offre un’esperienza ottimale da qualunque posizione lo si osservi.

È stato progettato con un occhio di riguardo al comfort, per cui c’è la compatibilità con lo standard VESA oltre ad un supporto che lo rende regolabile in altezza, inclinazione e rotazione. E comodo lo è anche per gli occhi: Samsung lo ha dotato di funzioni specifiche per ridurre lo sfarfallio e l’emissione di luce blu, lo attestano le certificazioni di TUV Rheinland, il principale gruppo di certificazioni internazionale.

Ma la particolarità del nuovo monitor di Samsung sta, ovviamente, nella presenza della webcam integrata. Il sensore a scomparsa è un Full HD da 2 megapixel, pochi se si giudicano con gli standard degli smartphone, ma in realtà è un valore più che sufficiente per partecipare a videochiamate, conferenze e riunioni a distanza, per supportare le quali ci sono pure due altoparlanti da 2 watt integrati.

La fotocamera è di tipo pop-up, ossia fuoriesce all’occorrenza. Non c’è un meccanismo motorizzato, ma la si richiama semplicemente esercitando una pressione verso il basso sulla superficie che la rende invisibile quando non utilizzata.

La presenza della fotocamera implica del comfort aggiuntivo per chi decidesse di mettersi sulla scrivania un Samsung Webcam Monitor S4: garantisce infatti la possibilità di sbloccare il computer tramite Windows Hello, il che si traduce nell’opportunità di accedere al proprio ambiente di svago o di lavoro in appena due secondi.

Così si dice addio alle password pur mantenendo l’accesso rapido, sicuro ed efficiente.

Samsung Webcam Monitor S4: prezzo e disponibilità

Il monitor Samsung Webcam S4 è disponibile nell’unico formato da 24 pollici sulla gran parte dei mercati globali. Nella lista, fortunatamente, figura l’Italia.

Non siamo fortunati però per quel che riguarda prezzo e disponibilità: entrambe le informazioni non sono ancora note, ma il fatto che il nuovo monitor di Samsung figuri già all’interno del portale italiano di Samsung potrebbe suggerire tempi brevi per la commercializzazione.