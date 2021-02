San Valentino 2021: i film da guardare su Netflix

San Valentino 2021 si avvicina e, anche se a causa della pandemia risulterà diverso rispetto agli anni passati, sarà comunque possibile renderlo speciale. Come? Innanzitutto, con la giusta compagnia e poi con un bel film romantico o del genere che si preferisce, che contribuirà a creare l’atmosfera giusta.

Le piattaforme di streaming vengono in aiuto ai propri abbonati con tanti titoli perfetti per il 14 febbraio: dalle pellicole storiche, alle commedie, fino ai lungometraggi d’autore. Netflix ha un catalogo molto vasto ed è possibile trovare facilmente il perfetto alleato per la serata. Sarà possibile guardare pellicole originali e in esclusiva come Tutte le volte che ti ho scritto ti amo, ma anche film campioni di incassi, come Il lato positivo, Midnight in Paris, Se mi lasci ti cancello, oppure i grandi classici come Ragione e Sentimento. Per non arrivare impreparati, ecco una lista di titoli perfetti per San Valentino.

San Valentino: film originali e in esclusiva su Netflix

Chi ha l’abbonamento alla piattaforma potrà scegliere un film Netflix Original o comunque in esclusiva. Le proposte sono davvero tante.

Tra i più recenti c’è l’italiano L’Ultimo Paradiso, uscito proprio a febbraio 2021 in streaming. Si tratta di un dramma scritto e interpretato da Riccardo Scamarcio. È ambientato negli anni Cinquanta e racconta la storia d’amore tra un contadino che lotta per i suoi diritti e la figlia di un proprietario terriero.

Malcolm & Marie è la seconda novità di febbraio da vedere assolutamente il giorno di San Valentino. Si tratta di un film in bianco e nero, che racconta un amore in modo intimo, attraverso l’interpretazione di due attori rivelazione degli ultimi anni: Zendaya (Euphoria) e John David Washington.

Chi ama le commedie americane avrà una vasta scelta. Non è romantico? è il film con Rebel Wilson, nel ruolo di Natalie, una giovane architetta che non crede nel romanticismo. Dopo un incidente, si risveglia in un mondo intriso di dolcezza e romanticismo. Ecco altri titoli Originali Netflix perfetti per il giorno degli innamorati:

La vita davanti a sé

Ascensione

Pieces of a woman

Gli infedeli

The kissing booth

La fidanzata di nonna

Holidate

L’altra metà

Someone great

San Valentino su Netflix: film famosi e grandi classici

Accanto ai titoli originali e in esclusiva, la piattaforma offre tanti film già famosi, dai grandi classici ai campioni di incassi usciti recentemente al cinema.

Ecco alcuni dei titoli disponibili su Netflix:

The Terminal

Il principe cerca moglie

Sette anime

Il lato positivo

L’altra donna del re

Crazy Stupid Love

Lei

Se mi lasci ti cancello

La vita di Adele

La teoria del tutto

Chiamami col tuo amore

Amori & altri rimedi

Come tu mi vuoi

Per scoprire tutti i film per genere, basta accedere all’app di Netflix da qualsiasi dispositivo e toccare la voce “film” nel menù generale. Si aprirà il canale e nell’header (cioè nella parte alta dello schermo) ci sarà un menù a finestra: toccandolo si aprono tutti i generi disponibili.