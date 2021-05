Saturimetri da dito: bastano 13 euro per misurare l'ossigeno

Il pulsiossimetro è uno strumento inventato dal giapponese Takuo Aoyagi nel 1974, ma per circa 45 anni nessuno lo conosceva al di fuori di medici, infermieri e personale sanitario. Di colpo, con lo scoppio della pandemia da Covid-19, il saturimetro da dito è diventato uno strumento fondamentale per scoprire i primi sintomi della malattia.

Ben presto un po’ tutti hanno scoperto che il saturimetro è un dispositivo molto utile a monitorare la salute anche al di fuori del Covid, specialmente quella delle persone più anziane. Un buon saturimetro, infatti, non solo misura la percentuale di ossigeno nel sangue (SpO2) ma spesso anche altri parametri come il battito cardiaco. Un buon saturimetro, poi, è facile da usare (proprio perché deve essere usato anche dagli anziani) e ha un display facile da leggere. Un buon saturimetro, infine, costa un po’: a partire da 20 euro si trovano i dispositivi più validi. Adesso, però, c’è un buon saturimetro che costa molto meno.

Il saturimetro da dito con SpO2 su Amazon

Questo saturimetro da dito è un dispositivo non piccolissimo, ma c’è un motivo: è progettato per essere applicato al pollice, quindi al dito più grande, per avere una superficie di lettura più ampia e fornire risultati più accurati.

E’ dotato di display TFT a colori che ruota in base all’orientamento del dito e funziona con due pile mini stilo (AAA, volendo si possono usare anche le ricaricabili). Sul display vengono mostrate lo stato della batteria, la percentuale dell’ossigeno rilevata durante la misurazione, i battiti cardiaci al minuto.

Nella parte bassa c’è un semplice pulsante per accendere e spegnere il pulsiossimetro: dopo averlo messo al dito e averlo acceso bastano circa 5 secondi per avere la misurazione.

Il saturimetro da dito: quanto costa

Questo dispositivo è in vendita su Amazon e ha subito numerose riduzioni di prezzo negli ultimi mesi e adesso è al minimo storico: partiva da 30 euro, poi è sceso sotto i 20 euro e adesso costa appena 13,29 euro, una offerta da prendere assolutamente in considerazione. In più è un prodotto Prime, quindi chi è abbonato ad Amazon Prime può riceverlo a casa gratuitamente.

Il saturimetro è venduto da un venditore terzo e spedito da Amazon: in caso di problemi o di semplice ripensamento, quindi, chi lo acquista può fare il reso gratuito entro 30 giorni dal ricevimento del dispositivo.

Saturimetro da dito con misurazione SpO2 e battito cardiaco