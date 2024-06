Scissione, la prima immagine della stagione 2: a che punto siamo?

Fonte foto: Apple TV+/X

Adam Scott nei panni di Mark Scout che, con alcuni palloncini blu e azzurri nella mano (in alcuni dei quali si intravede la sua immagine), cammina in uno degli inconfondibili corridoi della Lumon Industries. È questa la prima immagine della seconda stagione di Scissione (Severance è il titolo originale). Uscita nel 2022 su Apple Tv+, la serie tv diretta da Ben Stiller tornerà prossimamente con un nuovo ciclo di episodi. Il rinnovo era stato ufficializzato già ad aprile 2022, quindi poco dopo il finale della prima stagione.

Scissione, cosa sappiamo della stagione 2

La produzione di Scissione 2 ha subìto diversi ritardi, prima per via di alcune dispute creative e poi per gli scioperi che hanno bloccato Hollywood per mesi. Le riprese si sono finalmente concluse ad aprile 2024.

Rilasciando alcune dichiarazioni sulla stagione 2, l’attrice Patricia Arquette aveva scherzato sul fatto che il pubblico dovrebbe essere «molto spaventato» da ciò che è in serbo per loro (e per i dipendenti della Lumon, soprattutto) nei nuovi episodi.

Oltre alla prima immagine diffusa da Apple TV+ sui social (visibile in apertura e nel tweet poco sotto), si può avere un ulteriore assaggio della seconda stagione anche dal video qui sotto, con cui la piattaforma ha annunciato le novità in arrivo prossimamente in streaming:

Il cast di Scissione 2: chi sono le new entry

Oltre al già citato Adam Scott, il cast di Scissione 2 include i già noti Britt Lower, Zach Cherry e John Turturro nei panni degli impiegati della Lumon che si sono sottoposti a una procedura per scindere chirurgicamente i ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata.

Tra gli interpreti figurano inoltre Patricia Arquette, Tramell Tillman, Christopher Walken, Jen Tullock, Michael Chernus e Dichen Lachman.

Nel cast della stagione 2 ci sono anche alcune new entry, annunciate a ottobre 2022: Gwendoline Christie, Bob Balaban, Merritt Wever, Alia Shawkat, Robby Benson, Stefano Carannante, Ólafur Darri Ólafsson e John Noble.

Your innie has already seen this image. A first look at Severance Season 2. pic.twitter.com/qCB5DZPIdl — Apple TV (@AppleTV) June 10, 2024

Quando esce la seconda stagione di Scissione

La data di uscita su Apple TV+ della seconda stagione di Scissione non è ancora stata annunciata.

Come è finita Scissione stagione 1?

Nell’ultima puntata della prima stagione di Scissione gli “interni” sono riusciti a sostituirsi agli “esterni” e hanno dunque la possibilità di scoprire com’è la loro vita fuori dalla Lumon – una vita che non conoscono, dal momento che gli interni possono ricordare ed essere consapevoli solo di ciò che accade in ufficio.

Irving va a cercare Burt, scoprendo che questo ha già un compagno. Helly invece si ritrova a una serata di gala e si rende conto di essere la figlia dell’amministratore delegato della Lumon Industries e di essersi offerta volontaria per sottoporsi alla procedura di scissione, così da diventare testimonial del progetto dell’azienda di famiglia. Quando sale sul palco dell’evento, però, rivela a tutti la verità sugli “interni” e sulle loro condizioni disumane.

Mark partecipa a una festa a casa sua e scopre di avere una sorella e una nipotina. In casa c’è anche la Cobel, la supervisora della filiale Lumon, la quale capisce che il Mark con cui ha a che fare è l’interno e non l’esterno. Il protagonista intanto rivela alla sorella Devon di essere l’interno e di avere dubbi sulla Lumon. La sorella gli racconta che anche il suo esterno nutre dei dubbi e gli rivela – perché il Mark interno non può ricordarlo – di essersi sottoposto alla procedura di scissione dopo la tragica morte della moglie Gemma.

Mark vede poco dopo una foto di Gemma e capisce che in realtà la donna non è morta: si tratta di Mrs. Casey, la terapista della Lumon. Poco prima che la Cobel avverta la Lumon e che la procedura di risveglio venga disattivata, e dunque poco prima che gli esterni prendano di nuovo il sopravvento, l’interno di Mark riesce a urlare alla sorella «Lei è viva», indicando la foto di Gemma.