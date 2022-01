Sennheiser Momentum True Wireless 2: altissima qualità in offerta

Per trovare le migliori cuffiette wireless bisogna considerare tantissimi fattori: l’ergonomia, la presenza della cancellazione attiva del rumore (ANC), i controlli touch, l’autonomia e la qualità dell’audio. Dispositivi di fascia alta possono costare anche più di 200 euro, ma è consigliabile acquistare sempre da brand affermati.

Sennheiser, per esempio, è un produttore tedesco molto conosciuto fra gli audiofili, ovvero tutti quegli utenti alla ricerca di una riproduzione sonora ad alta fedeltà. Il catalogo dell’azienda include tanti modelli di auricolari e cuffie, in-ear e over-ear, cablate e non, per ascoltare la propria musica preferita senza perdita di qualità. Uno dei prodotti più riusciti sono gli auricolari Momentum True Wireless 2, cuffiette con ANC e ottime caratteristiche tecniche. Acquistarle adesso è ancora più vantaggioso, per via dell’offerta che è al momento disponibile su Amazon, che abbatte notevolmente il prezzo normale.

Momentum True Wireless 2: caratteristiche

Le Momentum True Wireless 2 sono fra le cuffiette wireless di maggiore qualità: grazie a driver dinamici da 7 millimetri, permettono di riprodurre bassi profondi, medi naturali e alti molto nitidi. Supportano la cancellazione attiva del rumore ambientale, per immergersi completamente nelle proprie tracce musicali preferite, in una serie TV o in una chiamata in mezzo al traffico cittadino.

Il tutto va di pari passo con l’isolamento passivo garantito dal design in-ear, che risulta anche comodo ed ergonomico. Per rimanere vigili sull’ambiente circostante, invece, è presente la funzione Trasparenza che sfrutta i microfoni per riprodurre in cuffia i rumori esterni.

Le cuffiette Sennheiser hanno un’autonomia stimata di 7 ore e la loro custodia può fornire altri tre cicli di ricarica per arrivare a coprire le 28 ore di utilizzo lontano dalla presa della corrente. Per l’attività sportiva all’aria aperta, si può contare sulla certificazione IPX4 che le rende resistenti a pioggia o sudore.

I pulsanti touch permettono di gestire le varie funzionalità senza agire sullo smartphone: è possibile navigare fra le tracce audio, regolare il volume, gestire le chiamate o interagire con gli assistenti vocali. Inoltre, grazie ai sensori di prossimità, la riproduzione si interrompe automaticamente alla rimozione degli auricolari dalle orecchie.

Momentum True Wireless 2: l’offerta Amazon

Non c’è momento migliore per acquistare le cuffiette wireless Sennheiser. Infatti, su Amazon è possibile acquistarle nella colorazione nera ad un prezzo molto più basso del solito: le Momentum True Wireless 2 si trovano in offerta a 214,99 euro, il 28% in meno rispetto al prezzo consigliato di 299 euro. Inoltre, vi sono quasi 3.000 recensioni con una valutazione media di 4,3 stelle su 5.

Gli auricolari Sennheiser godono del servizio Amazon Prime e gli abbonati possono quindi usufruire della spedizione gratuita e della consegna in sole 24 ore.

Sennheiser Momentum True Wireless 2 – Cuffiette Wireless con ANC