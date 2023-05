Offerta lampo: per rendere smart il condizionatore bastano 99 euro

Gestire da remoto i consumi energetici di un condizionatore d’aria o della pompa di calore, rappresenta una buona strategia per contenere il prezzo della bolletta elettrica. E questa soluzione può essere adottata anche se queste macchine non dispongono di una connessione WiFi. Basta, infatti, integrare un controller Smart come Sensibo Air.

Sensibo Air è facile da installare (da soli) e funziona con la maggior parte dei condizionatori d’aria esistenti. Monitora il consumo energetico del condizionatore d’aria e fornisce informazioni dettagliate sull’efficienza energetica e sulle abitudini di utilizzo. Questo aiuta a comprendere quanta energia viene utilizzata e consente di apportare le modifiche necessarie per iniziare a consumare elettricità in maniera più efficiente. In più, Sensibo Air è anche protagonista di una ottima offerta su Amazon e per questo è possibile acquistarlo scontato ancora per poche ore.

Sensibo Air – Controller Smart – Compatible Android e iOS

Sensibo Air: caratteristiche tecniche

Sensibo Air è un dispositivo intelligente che consente di controllare e gestire un condizionatore d’aria o una pompa di calore tramite smartphone. Sensibo Air è, in pratica, un’unità di controllo remoto che si collega al condizionatore tramite WiFi o infrarossi e sostituisce il telecomando di serie.

Dall’app mobile di Sensibo, disponibile per i sistemi operativi Android e iOS, è possibile regolare da remoto, quindi anche quando si è fuori casa, la temperatura, l’umidità e la velocità della ventola del condizionatore d’aria. Tutto quello che si può regolare dal normale telecomando, quindi, si può regolare anche dall’app Sensibo.

Inoltre, grazie alla funzione di geofencing, il condizionatore associato all’app può essere attivato automaticamente quando l’utente sta per tornare a casa, o spento se in casa non c’è più nessuno.

Con la funzione Climate React, attraverso l’analisi della temperatura e dell’umidità esterne ed interne, il climatizzatore viene impostato in modo automatico per mantenere una temperatura gradevole e limitare i consumi di energia elettrica.

Sensibo Air offre anche funzionalità intelligenti come l’apprendimento automatico dei modelli di utilizzo, per creare un programma di consumo personalizzato, e dal calendario è possibile programmare l’attività del condizionatore fino a 7 giorni.

Grazie alla compatibilità con assistenti vocali Amazon Alexa, Apple Siri e Google Assistant è possibile impartire ordini con la voce ed è anche possibile gestire il controller tramite Apple HomeKit e Google Home.

Inoltre, Sensibo Air monitora il consumo energetico del condizionatore d’aria e fornisce informazioni dettagliate sull’efficienza energetica e sulle abitudini di utilizzo, aiutando a ottimizzare l’uso e a ridurre i costi energetici.

Sensibo Air: l’offerta Amazon

Sensibo Air ha un prezzo di listino di 129 euro, ma grazie all’offerta Amazon in corso è possibile pagarlo solo 99 euro (-23%, -30 euro). Una cifra irrisoria paragonata all’aumento del comfort e al risparmio sulle bollette.

Sensibo Air – Controller Smart – Compatible Android e iOS