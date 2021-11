Sequel Sex and the city: ecco la data ufficiale

Carrie Bradshaw e le sue storiche amiche tornano a raccontare la loro vita tra amore, amicizia e carriera a New York nell’attesissimo sequel di Sex and the city. La nuova serie in arrivo su Sky si chiama And just like that e la data ufficiale è stata annunciata: non manca molto all’arrivo in televisione.

Il sequel di Sex and the city riprende la narrazione della storia del gruppo di amiche, dove però c’è una grande assente: Samantha, interpretata da Kim Cattrall. Tra i personaggi confermati invece Charlotte e Miranda, interpretate da Kristin Davis e Cynthia Nixon, e ovviamente Sarah Jessica Parker nel ruolo della protagonista Carrie. And just like that si concentra sul nuovo periodo di vita delle protagoniste, che si ritrovano ad affrontare ancora insieme i loro 50 anni, tra responsabilità lavorative e familiari e una pandemia. Non mancano i nuovi personaggi come Sara Ramirez, la dottoressa Torres di Grey’s Anatomy che interpreta un personaggio queer. Sex and the city entra in una nuova fase e da dicembre potremo seguirne finalmente le avventure.

And just like that: la trama

La trama del sequel di Sex and the city vede le protagoniste impegnate a risolvere le sfide della vita a 50 anni, tra matrimoni ancora in piedi e il divorzio di Carrie e Big. Al centro della trama non ci saranno solo chiacchiere e passeggiate in una moderna e attuale New York, ma anche i nuovi trend come i social network e la vita digitale.

And just like that rappresenta il modo in cui le amiche, ormai 50enni, affrontano la vita quotidiana, l’amore, la carriera e la famiglia in un modo del tutto diverso. Tra ritorno di grandi personaggi del passato, come Aidan Shaw e Mr Big, addi come quello a Samantha e nuovi arrivi con moderni e freschi personaggi.

And just like that: il cast

Il cast include ovviamente Sarah Jessica Parker come Carrie Bradshaw e le sue più care amiche Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis). Non mancano vecchie conoscenze come Chris Noth (Mr Big), John Corbett (Aidan Show) e Willie Garson, interprete di Stanford Blatch, che è morto proprio durante le riprese il 21 settembre per un cancro al pancreas.

Nel cast ci sono anche Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg ed Evan Handler. I figli di Miranda e Charlotte avranno il volto di Niall Cunningham e Cathy Ang.

I produttori esecutivi sono Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi e Michael Patrick King.

La sceneggiatura è stata scritta da King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky. La serie "Sex and the City" è stata creata da Darren Star ed è basata sul romanzo "Sex and the City" di Candace Bushnell.

And just like that: quando arriva

I fan ormai non possono più attendere e per quelli italiani c’è un’ottima notizia. La HBO Max ha annunciato la data ufficiale di uscita per il prossimo 9 dicembre in contemporanea in tutto il mondo. Questo significa che le nuove puntate di And just like that saranno disponibili anche in Italia dal 9 dicembre su Sky Serie e in streaming su NOW.