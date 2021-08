Sex and the city revival: chi sono i figli di Miranda e Charlotte

Le ragazze di Sex and the city stanno tornando con un sequel imperdibile e con loro ci saranno anche i figli adolescenti di Miranda e Charlotte. L’HBO max ha confermato le new entry nel cast di And Just Like That… di Niall Cunningham e Cathy Ang.

Arrivano quindi Brady, il figlio di Miranda e Steve, e Lily la figlia maggiore di Charlotte che si unirà alla sorellina minore, Rose, già confermata nei giorni scorsi dalla produzione e avrà il volto di Alexa Swinton. Si unisce al cast di And Just Like That… un’ulteriore teenager, Cree Cicchino che darà il volto alla fidanzata di Brady, Luisa Torres. Il revival di Sex and the city non rompe con la storia della serie e dei film. I figli delle amiche ci sono e, come loro, sono cresciuti tanto che la HBO max ha deciso di renderli protagonisti, non più personaggi secondari.

I figli crescono in And Just Like That…

Abbiamo ritrovato le nostre protagoniste, invecchiate, ma sempre le stesse con le loro famiglie e più fashion che mai. Le riprese per i nuovi episodi del revival di Sex and the city proseguono e in questi giorni nel set sono comparsi, ormai cresciuti, Lily, Brady e Rose.

Lily è la figlia maggiore di Charlotte, adottata dopo lunghe decisioni della coppia è ormai quasi ventenne. Rose, interpretata dalla giovane Alexa Swinton, seconda figlia, biologica di Charlotte, è cresciuta anche lei; così come Brady, primogenito di Miranda venuto al mondo in un memorabile episodio della quarta stagione. Tutti e tre sono apparsi al fianco delle proprie madri sul set a New York City.

Cathy Ang, che da il volto a Lily, è conosciuta al pubblico per essere apparsa nella prima stagione della comedy di Hulu Ramy. E’ stata la doppiatrice del personaggio principale Fei Fei nel film d’animazione originale Netflix Over the Moon. Alexa Swinton, ovvero Rose, è volto conosciuto per via di Billions ed Emergence.

Cunningham, il figlio Brady di Miranda, è noto al mondo delle serie tv per aver interpretato per 4 stagioni, Tyler Hughes nella sitcom di CBS Life in Pieces, terminata 2019.

E zia Samantha torna in And Just Like That… ?



Carrie, Miranda e Charlotte sono le amiche di sempre e motivo base di questa reunion è farle vedere cresciute, con le loro famiglie. L’amicizia negli anni si trasforma, si arricchisce, ma anche se ha sembianze diverse rimane. Questa l’anima del revival. Per questo per i fan è davvero inevitabile non pensare a Samantha, la zia, amica che non vedremo in And Just Like That….

Secondo alcune voci del Daily Mail in contatto con la produzione HBO max si sono aperte delle speranze per il prosieguo degli episodi.

Pare infatti che sia i produttori esecutivi della serie Michael Patrick King che Sarah Jessica Parker stiano facendo di tutto per far si che questo revival venga prolungato e permetta così il rientro di Samantha.

Le critiche sulla sua esclusione sono state davvero tante e pesanti rispetto all’entusiasmo mostrato per la produzione del sequel.