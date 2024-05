Serie A, come vedere il trentottesimo turno di Serie A in streaming e TV

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Scopri come vedere l'ultima giornata di Serie A 2023 - 2024 su DAZN, Sky e NowTV. Gli orari delle partite e come vederle in TV e in streaming

Fonte foto: stockyana/123RF.com

In questo ultimo weekend di maggio si conclude il campionato di Serie A. I giochi sono oramai fatti, con l’Inter campione d’Italia da oramai un paio di giornate, Milan, Juventus, Bologna, Atalanta in Champions League (e forse anche la Roma), la Lazio in Europa League e al momento la Fiorentina in Conference League (in lotta con il Torino). In questi ultimi novanta minuti, però, a catturare l’attenzione è la lotta salvezza: tre squadre, per due posti in Serie A. La classifica recita: Empoli 33 (al momento retrocessa), l’Udinese a 34 e il Frosinone a 35. Il destino vuole che proprio a scontrarsi in quest’ultima giornata siano Frosinone – Udinese, mentre l’Empoli, dopo il pareggio beffa della settimana scorsa contro l’Udinese, raggiunta dai bianconeri al minuto 104, gioca in casa contro la Roma.

Si decide tutto in questi ultimi novanta, e se vuoi seguire tutte le partite in diretta senza perderti nemmeno un minuto devi essere abbonato a DAZN, l’unica piattaforma ad avere l’esclusiva sulla Serie A. Come sempre, Sky e NowTV trasmetteranno tre partite: Genoa – Bologna, Atalanta – Torino e lo sconto salvezza Frosinone – Udinese. Se ancora non sei abbonato, puoi approfittare della promo speciale disponibile per NowTV: il PassSport è scontato del 33% e accedi a un numero di contenuti sportivi praticamente sterminato. Oltre a tre partite di Serie A, puoi vedere i playoff di Serie B, la Formula 1, la MotoGP, i playoff NBA e i canali di Eurosport che in questo periodo trasmettono sia il Giro d’Italia sia il Roland Garros, il secondo torneo del Grande Slam che comincerà domenica 26 maggio, con il nostro Jannik Sinner pronto a tornare protagonista.

Serie A, partite e orari trentottesima giornata

Una giornata spezzatino pronta a regalare emozioni. Il trentottesimo turno si apre giovedì 23 maggio alle ore 20:45 con Cagliari – Fiorentina. Un anticipo dovuto all’impegno in finale di Conference League da parte della Viola, previsto per mercoledì 29 maggio contro i greci dell’Olympiacos. Venerdì alle ore 20:45 Genoa – Bologna, due delle sorprese di questa stagione, con gli uomini di Gilardino che vogliono dare l’ultima soddisfazione ai propri tifosi. Sabato si apre alle 18:00 con Juventus – Monza, mentre alle 20:45 il Milan saluta Pioli nella sua ultima partita sulla panchina dei rossoneri. Domenica alle 18:00 doppio appuntamento con Atalanta – Torino ( i bergamaschi freschi vincitori dell’Europa League) e Napoli – Lecce. Per la lotta salvezza quattro partite in contemporanea alle 20:45 di domenica: Empoli – Roma, Frosinone – Udinese, Verona – Inter e Lazio – Sassuolo.

giovedì 23 maggio ore 20:45 Cagliari-Fiorentina – DAZN

venerdì 24 maggio ore 20:45 Genoa-Bologna – DAZN e Sky

sabato 25 maggio ore 18:00 Juventus-Monza – DAZN

sabato 25 maggio ore 20:45 Milan-Salernitana – DAZN

domenica 26 maggio ore 18:00 Atalanta-Torino – DAZN e Sky

domenica 26 maggio ore 18:00 Napoli-Lecce – DAZN

domenica 26 maggio ore 20:45 Empoli-Roma – DAZN

domenica 26 maggio ore 20:45 Frosinone-Udinese – DAZN e Sky

domenica 26 maggio ore 20:45 Verona-Inter – DAZN

domenica 26 maggio ore 20:45 Lazio-Sassuolo – DAZN

Come vedere la Serie A su DAZN

Si chiude una stagione che ha visto DAZN come la piattaforma di riferimento per tutti gli amanti della Serie A, e lo sarà ancora per diversi anni. Se vuoi goderti questi ultimi novanta minuti, devi avere un abbonamento al pacchetto Standard o a quello Plus, gli unici due che prevedono la Serie A. La differenza tra i due abbonamenti, oltre al prezzo, riguarda principalmente il numero di dispositivi che puoi registrare sul profilo e il numero di persone che possono vedere contemporaneamente la piattaforma da due reti internet differenti. Oltre a tutta la Serie A, DAZN offre tanto altro. La Liga spagnola, la FA Cup, il meglio degli incontri di pugilato e anche due canali di Eurosport.

Quali partite del trentottesimo turno vedere su Sky e NowTV

Le tre partite di questo trentottesimo turno trasmesse da Sky e NowTV sono:

Genoa – Bologna, venerdì alle ore 20:45

Atalanta – Torino, domenica alle ore 18:00

Frosinone – Udinese, domenica alle ore 20:45 (sconto salvezza).

Gli abbonati a Sky possono vedere le partite anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo, mentre gli abbonati a NowTV possono scaricare l’omonima app sui propri dispositivi mobile. Se ancora non sei abbonato a nessuna piattaforma, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile per NowTV: il PassSport è disponibile con uno sconto del 33%. Un’occasione speciale da non farti sfuggire. Accedi al meglio dello sport estivo, compresi i più importanti tornei di tennis al mondo e anche le Olimpiadi.

