Seria A, dove vedere la diciottesima giornata in TV e in streaming

Fonte foto: lensw0rld/123RF.com

Ultimo turno di campionato del 2023 e penultima giornata di andata della Serie A 2023 – 2024. Prima del cotechino e delle lenticchie, la Serie A torna in campo per la diciottesima giornata. Un turno molto interessante e con sconti ad alta quota che potrebbero già decretare l’Inter campione d’inverno. Alla squadra allenata da Simone Inzaghi basta una vittoria sull’ostico campo del Genoa, squadra neopromossa allenata da Alberto Gilardino e che veleggia a metà classifica. Il Genoa in casa ha già bloccato la Juventus e vuole ripetere l’impresa anche contro i neroazzurri. Il big match di questo turno, invece, vede protagoniste Juventus e Roma. I bianconeri ospitano i giallorossi nel posticipo di sabato sera e l’attesa è molto alta. Una partita sulla carta ostica tra due squadre che giocano in maniera simile. La squadra allenata da Mourinho dovrebbe recuperare Dybala, mentre tra le fila della Juventus dovrebbe rivedersi Chiesa. Milan e Napoli, invece, saranno impegnate in casa contro Monza e Sassuolo. Due match sulla carta alla portata, ma che potrebbero nascondere grosse insidie.

Tutto il diciottesimo turno di Serie A è disponibile su DAZN che trasmette sulla propria piattaforma tutti i match, di cui sette in esclusiva. I restanti tre sono disponibili anche su Sky e NowTV: Lazio – Frosinone, Cagliari – Empoli e Milan – Sassuolo.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%

Diciottesima giornata Serie A: gli orari, TV e streaming

Turno di campionato spezzettato in due giornate. Si parte venerdì alle ore 18:30 con un doppio appuntamento: Fiorentina – Torino e Napoli – Monza. Napoli e Fiorentina hanno bisogno dei tre punti per restare nelle zone alte della classifica. Alle 20:45 scende in campo la capolista sul campo del Genoa e poi c’è il derby laziale tra Lazio e Frosinone. Sabato si comincia con la partita dell’ora di pranzo tra Atalanta e Lecce e si prosegue alle 15:00 con un doppio appuntamento molto interessante in ottica salvezza: Cagliari – Empoli e Udinese – Bologna. Alle 18:00 il Milan scende in campo a San Siro contro il Sassuolo e va alla ricerca dei tre punti per rilanciare le ambizioni Scudetto. Sempre alle 18:00 anche Verona – Salernitana, partita importante per i bassifondi della classifica. Infine, la giornata (e l’anno) si chiude con Juventus – Roma alle ore 20:45.

Venerdì 29 dicembre ore 18:30: Fiorentina-Torino – Dazn

Venerdì 29 dicembre ore 18:30: Napoli-Monza – Dazn

Venerdì 29 dicembre ore 20:45: Genoa-Inter – Dazn

Venerdì 29 dicembre ore 20:45: Lazio-Frosinone – Dazn e Sky

Sabato 30 dicembre ore 12:30: Atalanta-Lecce – Dazn

Sabato 30 dicembre ore 15:00: Cagliari-Empoli – Dazn e Sky

Sabato 30 dicembre ore 15:00: Udinese-Bologna – Dazn

Sabato 30 dicembre ore 18:00: Milan-Sassuolo – Dazn e Sky

Sabato 30 dicembre ore 18:00: Verona-Salernitana – Dazn

Sabato 30 dicembre ore 20:45: Juventus-Roma – Dazn

Come vedere la diciottesima giornata Serie A su DAZN

Tutta la Serie A è disponibile in esclusiva su DAZN e sarà così anche per i prossimi anni (la piattaforma ha acquisito i diritti del campionato fino al 2029). Per vedere la Serie A è necessario essere abbonati al pacchetto Standard o al pacchetto PLUS, gli unici due che prevedono tutti i match del massimo campionato italiano. Oltre alla Serie A hai accesso a tutti i contenuti di DAZN: la Serie B, il campionato di basket italiano (esclusiva), la Liga spagnola (esclusiva), l’Europa League, la Conference League, l’Eurolega di basket e anche l’accesso ai canali di Eurosport con il grande ciclismo e gli sport invernali. Un’offerta completa e da non farsi scappare.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Come vedere la diciottesima giornata Serie A su Sky e NowTV

Sky e NowTV trasmetteranno sui loro canali le tre tradizionali partite che hanno a disposizione per ogni giornata di campionato. Per questo turno i match prescelti sono:

Lazio-Frosinone (venerdì 29 dicembre ore 20:45)

Cagliari-Empoli (sabato 30 dicembre ore 15:00)

Juventus-Roma (sabato 30 dicembre ore 20:45)

Gli abbonati a Sky possono vedere le partite anche in streaming utilizzando la piattaforma di SkyGo. Per chi, invece, ancora non è abbonato a nessuna piattaforma può utilizzare la promo disponibile per il Pass Sport di NowTV: grazie al 33% di sconto paghi solamente 9,99 euro al mese e hai accesso a tantissimi contenuti differenti. L’app di NowTV è disponibile su tantissimi dispositivi differenti.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%