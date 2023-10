Dove vedere in TV e in streaming la nona giornata di Serie A

Fonte foto: lensw0rld/123RF.com

Finalmente si torna a parlare di calcio giocato. La pausa dedicata alle Nazionali è stata un vero e proprio incubo: scandalo calcioscommesse, squalifiche per doping, tantissime notizie extra campo che hanno creato imbarazzo e hanno sconquassato un mondo che già stava vivendo un periodo complicato. Oggi, però, si torna in campo e riparte la lunga corsa verso lo Scudetto. Una nona giornata che vede uno dei big match più attesi dell’anno: domenica alle 20:45 a San Siro si sfidano Milan e Juventus. Prima (il Milan) contro la terza (Juventus). Una partita che si preannuncia molto interessante, ma con grandi assenze: il Milan senza Theo Hernandez e Maignan, entrambi squalificati, mentre la Juventus deve fare a meno di Danilo, Fagioli e probabilmente anche di Chiesa che ancora non recupera completamente dal problema fisico accusato prima della sosta. Altri match interessanti: Verona – Napoli, con Garcia che dovrà fare a meno di Osimhen per più di un mese e che deve tornare alla vittoria se non vuole rischiare il posto; Torino – Inter e Roma – Monza.

Tutte le partite della Serie A sono disponibili su DAZN. Per tutti i nuovi abbonati c’è anche una promo speciale: i primi tre mesi di abbonamento al Pacchetto Standard sono scontati a 19,99€. Approfittane per non perderti il meglio della Serie A e tutto lo sport disponibile su DAZN. Su Sky e NowTV, invece, trasmetteranno le classiche tre partite: l’anticipo del sabato sera, la partita domenicale delle 12:30 e il posticipo di lunedì sera.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO TOP

Nona giornata Serie A: dove vedere le partite e gli orari

Anche questa nona giornata di Serie A è spalmata su tre giorni. Si comincia sabato alle ore 15:00 e si arriva fino a lunedì alle ore 20:45 (e martedì si ricomincia con la Champions League). Un sabato all’insegna delle italiane che saranno impegnate nelle Coppe Europee: si inizia con Verona – Napoli alle ore 15:00, si prosegue con Torino – Inter alle ore 18:00 e si chiude la giornata con Sassuolo – Lazio alle ore 20:45. Domenica si pranza con Roma – Monza, mentre alla 15:00 doppio appuntamento con Bologna – Frosinone e Salernitana – Cagliari. Alle 18:00 Atalanta – Genoa, mentre domenica sera appuntamento con il big match di questo nono turno di Serie A: Milan – Juventus. Si chiude lunedì con Udinese – Lecce alle 18:30 e con Fiorentina – Empoli alle 20:45.

Sabato 21 ottobre ore 15:00 : Verona-Napoli – DAZN

: Verona-Napoli – DAZN Sabato 21 ottobre ore 18:00 : Torino-Inter – DAZN

: Torino-Inter – DAZN Sabato 21 ottobre ore 20:45 : Sassuolo-Lazio – DAZN e Sky

: Sassuolo-Lazio – DAZN e Sky Domenica 22 ottobre ore 12:30 : Roma-Monza – DAZN e Sky

: Roma-Monza – DAZN e Sky Domenica 22 ottobre ore 15:00 : Bologna-Frosinone – DAZN

: Bologna-Frosinone – DAZN Domenica 22 ottobre ore 15:00 : Salernitana-Cagliari – DAZN

: Salernitana-Cagliari – DAZN Domenica 22 ottobre ore 18:00 : Atalanta-Genoa – DAZN

: Atalanta-Genoa – DAZN Domenica 22 ottobre ore 20:45 : Milan-Juventus – DAZN

: Milan-Juventus – DAZN Lunedì 23 ottobre ore 18:30 : Udinese-Lecce – DAZN

: Udinese-Lecce – DAZN Lunedì 23 ottobre ore 20:45: Fiorentina-Empoli – DAZN e Sky

Come vedere la Seria A su DAZN scontata

Un’offerta da cogliere al volo. Fino a domenica 22 ottobre è possibile abbonarsi al pacchetto Standard di DAZN con uno sconto del 50%. Invece di 40,99€ al mese, paghi solamente 19,99€ al mese per i primi tre mesi. Fino a metà gennaio puoi gustarti tutta la Serie A, la Serie B, il meglio del calcio internazionale e tantissimi altri contenuti in esclusiva a un prezzo davvero unico. Il pacchetto Standard permette di registrare fino a sei dispositivi differenti e permette di vedere gli eventi in diretta o i contenuti on demand fino a un massimo di due dispositivi, purché siano entrambi sulla stessa linea internet. L’app di DAZN la trovi su qualsiasi dispositivo, dallo smart TV fino al tablet.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Come guardare la Serie A in TV e in streaming su Sky e NowTV

Come oramai siamo abituati, sono tre le partite trasmesse da Sky e da NowTV. Si parte sabato con l’anticipo del sabato sera tra Sassuolo e Lazio, si continua domenica a pranzo con la sfida tra Roma e Monza e si chiude lunedì alle ore 20:45 con il derby toscano Fiorentina – Empoli. Tre partite che si preannunciano molto interessanti: la Lazio ha bisogno di punti, così come la Roma. La Fiorentina, invece, vuole confermarsi nelle prime posizioni e vuole vincere davanti ai propri tifosi. I match sono disponibili anche su NowTV e puoi vederli sia sullo smart TV sia sullo smartphone.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO TOP