Serie A in TV: dove vedere le partite del quattordicesimo turno

Inizia dicembre e si avvicina anche la fine del girone d’andata. Si entra nella parte calda della stagione e le partite cominciano ad avere un peso specifico maggiore. Veniamo da un turno interlocutorio in cui il big match tra Juve e Inter è finito con uno scialbo 1-1. Anche questo quattordicesimo turno di campionato vedrà impegnata l’Inter capolista in un altro grande match. Questa volta i neroazzurri saranno protagonisti allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, in una partita che si preannuncia stellare. L’appuntamento è alle ore 20:45 di domenica ed è importante per entrambe le squadre. L’Inter per superare indenne un altro turno di campionato che la vede protagonista fuori casa, mentre il Napoli deve rilanciare le proprie ambizioni di alta classifica. La Juventus, invece, aprirà la giornata sul campo del Monza, contro una squadra con cui lo scorso anno ha racimolato ben 0 punti e 0 gol fatti. Il Milan, invece, sarà protagonista sabato sera alle 20:45 contro il Frosinone e deve dimenticare in fretta il brutto risultato di Champions contro il Borussia Dortmund.

Tutte le partite della quattordicesima giornata di Serie A 2023 – 2024 sono disponibili su DAZN e lo saranno fino al 2029. Gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky, invece, potranno godersi tre match: il classico anticipo del sabato sera, il lunch game della domenica e il match tra Torino e Atalanta che chiuderà questo turno.

Quattordicesima giornata Serie A 2023 – 2024: chi trasmette le partite

Altra giornata spezzatino, con ben nove fasce orarie differenti per le dieci partite di campionato. Si comincia venerdì alle ore 20:45 con Monza – Juventus, partita molto ostica sulla carta con i bianconeri che hanno bisogno dei tre punti per continuare a cullare il sogno Scudetto. Sabato alle 15:00 sconto salvezza tra Genoa ed Empoli, poi alle 18:00 Lazio – Cagliari. Il sabato sera si chiude con Milan – Frosinone alle 20:45. Domenica si apre con il match dell’ora di pranzo tra Lecce – Bologna, poi si prosegue alle 15:00 con Fiorentina – Salernitana e Udinese – Verona. Alle 18:00 Sassuolo – Roma, mentre alle 20:45 il big match della giornata tra Napoli – Inter. Si chiude lunedì alle ore 20:45 tra Torino – Atalanta.

Venerdì 1 dicembre ore 20:45: Monza-Juventus – Dazn

Sabato 2 dicembre ore 15:00: Genoa-Empoli – Dazn

Sabato 2 dicembre ore 18:00: Lazio-Cagliari – Dazn

Sabato 2 dicembre ore 20:45: Milan-Frosinone – Dazn e Sky

Domenica 3 dicembre ore 12:30: Lecce-Bologna – Dazn e Sky

Domenica 3 dicembre ore 15:00: Fiorentina-Salernitana – Dazn

Domenica 3 dicembre ore 15:00: Udinese-Verona – Dazn

Domenica 3 dicembre ore 18:00: Sassuolo-Roma – Dazn

Domenica 3 dicembre ore 20:45: Napoli-Inter – Dazn

Lunedì 4 dicembre ore 20:45: Torino-Atalanta – Dazn e Sky

Come vedere la Serie A in TV e streaming su DAZN

Come vedere tutte le partite della quattordicesima giornata di Serie A? Basta essere abbonati a DAZN. La piattaforma è l’unica ad avere i diritti per trasmettere le partite della Serie A 2023 – 2024. DAZN è raggiungibile tramite l’app per smartphone, smart TV, tablet, computer e oramai anche sul satellitare grazie all’accordo con Sky. Per accedere alle partite della Serie A bisogna avere l’abbonamento al pacchetto Standard oppure al pacchetto Plus (la differenza riguarda principalmente la possibilità di utilizzare due dispositivi contemporaneamente anche su linee internet differenti e sul numero di dispositivi da collegare all’account).

Come vedere la Serie A su Sky e NowTV

Sky e NowTV continueranno fino al 2029 a trasmettere tre partite per ogni giornata di campionato. Per questo quattordicesimo turno sono rispettivamente Milan – Frosinone delle ore 20:45 di sabato, Lecce – Bologna di domenica alle ore 12:30 e Torino – Atalanta posticipo del lunedì. Le partite sono disponibili agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky o al Pass Sport di NowTV. Quest’ultimo è disponibile in offerta con uno sconto del 33% per l’abbonamento annuale: è come se quattro mesi fossero gratuiti. Approfittane subito cliccando qui in basso.

