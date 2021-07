Serie A TIM su DAZN: come attivare l’offerta speciale valida fino al 28 luglio

Dopo l’entusiasmante vittoria a EURO 2020, è il momento di pensare alla nuova stagione della Serie A TIM 2021-2022, che a partire da agosto sarà protagonista di una vera e propria rivoluzione: tutte le partite si potranno vedere in un’unica piattaforma di streaming.

Il servizio che si è aggiudicato la trasmissione completa del campionato è DAZN, la più importante piattaforma sportiva a livello mondiale. DAZN ha in serbo tante novità pensate per l’occasione. Innanzitutto, la squadra di giornalisti e commentatori si arricchisce. Alla trasmissione degli incontri si aggiunge "The Square", uno spazio dedicato a chi ama il calcio, con tanti contenuti live e on demand. Insomma, sarà una stagione davvero intensa e particolare. Per accogliere al meglio vecchi e nuovi abbonati, DAZN ha pensato a una promozione esclusiva valida fino al 28 luglio 2021.

Serie A 2021-2022: quanto costa DAZN

L’offerta completa DAZN sarà fruibile a un prezzo davvero incredibile, che diventa ancora più vantaggioso per tutti coloro che si abbonano subito.

DAZN è in offerta speciale fino al 28 luglio per 14 mesi a 19,99€ al mese, invece di 29,99 € al mese.

Chi è già cliente DAZN, avrà il servizio gratuito a luglio e agosto, mentre da settembre potrà pagare 19,99 € al mese per 12 mesi.

Serie A su DAZN: cosa offre la piattaforma

A partire da agosto, solo su DAZN si potranno seguire tutte le partite, 10 a giornata, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva.

Per organizzare al meglio il palinsesto, la squadra di commentatori, giornalisti e tecnici si arricchisce. La DAZN Squad accoglierà alcuni dei volti più amati del calcio, accanto a un team collaudato di giornalisti, commentatori e telecronisti.

DAZN sarà anche la piazza in cui parlare e discutere delle partite e delle dinamiche legate al mondo del calcio. Non a caso, la piattaforma ha creato uno spazio apposito con un nome davvero evocativo: The Square racconterà il calcio nel fine settimana, ma sarà aperto a ogni tipo di contaminazione, dalla musica alla street-art.

Torneranno anche i contenuti on demand DAZN Original, che da sempre racconta le storie appassionate delle icone dello sport mondiale.

DAZN: l’offerta completa

Riepilogando, su DAZN sarà possibile guardare tutte le partite di Serie A TIM, senza eccezioni e tutta la Serie BKT.

La piattaforma di streaming trasmetterà anche tutta la UEFA – Europa League e il meglio della UEFA Conference League, LaLiga, il massimo campionato spagnolo, e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan. Infine, dal 2021 al 2025, su DAZN anche la UEFA Women’s Champions League.

Lo sport non si ferma al pallone, ecco perché DAZN ha nel suo catalogo anche MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette.

A ciò si aggiungono i canali Eurosport 1 HD e 2 HD attraverso cui sarà possibile seguire le competizioni di Tokyo 2020. Il tutto ad un prezzo incredibile.

Come attivare DAZN

Per attivare subito il servizio basta accedere a dazn.com e cliccare sul pulsante Attiva Ora presente in Home Page. Si aprirà un form in cui l’utente può inserire i suoi dati personali e scegliere la password.

Nello step successivo, si procede col pagamento. DAZN si impegna ad aggiungere sempre nuovi metodi, per il momento è possibile usare la carta di credito/debito o prepagate, iTunes, PayPal, Google Play Billing, Amazon In App Payment (solo per Amazon Fire Stick) e Carte e Codici Prepagati DAZN.

La piattaforma funziona sui seguenti Tv e dispositivi connessi:

Amazon Fire Tv Stick

Android Tv

Apple Tv

Google Chromecast

LG Web Os tv

Panasonic Smart Tv

Samsung Tizen Tv

Sony’s Android Tv

Hisense Smart Tv

Tim Box

Inoltre, si può usare anche con le principali console connesse alla tv: da Xbox one, alla PlayStation e su dispositivi mobili Android, iOS e su Amazon Fire Tablet.