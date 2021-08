La Serie A TIM 2021-2022 ai nastri di partenza: cosa propone DAZN

La Serie A TIM 2021-2022 è alle porte e i tifosi si preparano a guardarla da casa, in attesa che gli stadi riaprano per tutti. Il campionato verrà trasmesso tutto su DAZN, che ha acquistato i diritti per le prossime tre stagioni.

La piattaforma di streaming trasmetterà 10 partite a giornata, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Per l’occasione ha già formato la sua DAZN SQUAD, ovvero la squadra di giornalisti e commentatori di alto livello che intratterranno il pubblico durante le partite e nei diversi programmi a tema. Infatti, la piattaforma con la nuova stagione lancia "The Square", uno spazio dedicato a chi ama il calcio, dove prenderanno vita tanti contenuti live e on demand. Oltre al campionato di Serie A TIM, il pubblico potrà guardare importanti eventi sportivi a livello mondiale. Ecco tutti i dettagli dell’offerta DAZN e il Calendario della Serie A TIM 2021-2022.

DAZN SQUAD: la nuova squadra che racconterà la Serie A

La DAZN Squad accoglie alcuni dei volti più amati del calcio: Massimo Ambrosini, Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini, Riccardo Montolivo e il campione del mondo Andrea Barzagli.

Accanto a questi, ci sono alcune importati conferme, un team collaudato di giornalisti, commentatori e telecronisti: Pierluigi Pardo, Diletta Leotta Francesco Guidolin, Federico Balzaretti, Stefano Borghi, Roberto Cravero, Dario Marcolin, Massimo Gobbi, Simone Tiribocchi, Stefan Schwoch, Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Alessandro Budel, Marco Russo, Tommaso Turci, Davide Bernardi, Gabriele Giustiniani, Edoardo Testoni, Alessandro Iori, Dario Mastroianni e Federica Zille.

Nella DAZN Squad entrano anche Marco Cattaneo e Giorgia Rossi, due importanti conduttori sportivi, con anni di esperienza alle spalle.

DAZN: l’offerta completa per calcio e sport

DAZN è il porto sicuro per gli appassionati di calcio, che potranno guardare, non solo tutte le partite della Serie A TIM 2021-2022, ma anche quelle della Serie BKT.

A queste si aggiungono tutta la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League, LaLiga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan. Dal 2021 al 2025 si potrà guardare anche la UEFA Women’s Champions League.

Oltre al calcio, su DAZN gli appassionati in Italia potranno godere di un’offerta multisport completa con MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette. Senza dimenticare gli eventi disponibili sui canali Eurosport 1 HD e 2 HD presenti in piattaforma.

A ciò si aggiunge il palinsesto di The Square che racconterà il calcio e lo sport in modo speciale.

Calendario Serie A TIM 2021-2022

Il campionato di Serie A inizierà il 21 agosto 2021 e sarà costituito da 38 giornate. La prima vedrà disputarsi le seguenti partite:

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Hellas Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

Sarà un campionato intenso, che durerà fino al 22 maggio 2022, quando verranno trasmessi gli incontri dell’ultima giornata:

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Juventus

Genoa-Bologna

Inter-Sampdoria

Lazio-Hellas Verona

Salernitana-Udinese

Sassuolo-Milan

Spezia-Napoli

Torino-Roma

Venezia-Cagliari

Come guardare DAZN: dispositivi compatibili e prezzi

Si può guardare DAZN dal dispositivo che si ritiene più comodo: browser oppure iPhone, iPad o Apple TV, ma anche smartphone e tablet Android, così come un dispositivo Amazon, una smart TV o console di gioco.

Creare un account DAZN è semplice: basta collegarsi al sito web ufficiale e cliccare sul tasto "Attiva ora" per iniziare la procedura di registrazione. Innanzitutto, occorre compilare il form online con i propri dati personali e fornire un’e-mail. Sulla casella di posta arriverà il link di attivazione, grazie al quale scegliere la password per eseguire il login sul proprio account. Il passaggio successivo è quello di scegliere il metodo di pagamento e attivare ufficialmente l’abbonamento. Completata la procedura, basta scaricare e installare l’app DAZN nel dispositivo desiderato per iniziare a guardare tutti i contenuti desiderati. L’abbonamento costa 29,99€ al mese e si può disdire senza vincoli.