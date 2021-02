3 serie simili a Lucifer da vedere subito

I film, le serie tv e i libri che parlano del Diavolo e delle molteplici forme che può assumere sono davvero tanti. Ma Lucifer non è semplicemente una serie fantasy o soprannaturale che ha come protagonista il temibile Lucifero. Infatti, al suo interno ci sono tanti altri ingredienti che la rendono speciale.

Innanzitutto, fin da subito, il personaggio di Lucifer Morningstar (interpretato da Tom Ellis) presenta la sua natura "fragile" e umana, tant’è che sceglie di arrivare sul Pianeta Terra per capire come vive e ragiona la popolazione, ma soprattutto quali sono i suoi desideri ed emozioni. Inoltre, Lucifer è anche una serie poliziesca: il protagonista, in coppia con la detective Chloe Decker (Lauren German) in ogni puntata si impegna per risolvere i numerosi crimini e misteri che scuotono la città. Non mancano poi romanticismo, azione e commedia, grazie ai personaggi complementari perfettamente caratterizzati. Questi ingredienti si possono trovare anche in altri contenuti in streaming: scopriamo le serie tv simili a Lucifer.

American Gods su Amazon Prime Video

American Gods è la serie statunitense creata da Bryan Fuller e Michael Green. Racconta la storia di Shadow Moon e del suo misterioso incontro con un uomo di mezza età, che si fa chiamare Mr. Wednesday. Questo strano signore conosce anche i più nascosti dettagli della vita di Shadow e gli propone di diventare una guardia del corpo. I due iniziano così un viaggio singolare che mostra una prospettiva originale sul concetto moderno di Dio e sulle antiche divinità. La serie è basata sull’omonimo romanzo di Neil Gaiman, che ha dato vita anche al personaggio di Lucifer.

American Gods è disponibile su Amazon Prime Video.

Locke & Key su Netflix

Il secondo titolo che potrebbe piacere anche ai fan di Lucifer è Locke & Key che ha debuttato in streaming a febbraio 2020.

Racconta la storia di tre fratelli che, dopo l’omicidio del padre, si trasferiscono in Massachusetts. Qui scoprono che la casa in cui hanno traslocato ha delle chiavi magiche che danno loro poteri incredibili, tuttavia un demone farà di tutto per rubargliele. Proprio come in Lucifer, abbiamo un forte elemento magico e soprannaturale.

La prima stagione di Locke & Key è su Netflix.

Supernatural su Amazon Prime Video

Quando si parla di genere poliziesco e fantasy non si può ignorare Supernatural, storica serie arrivata ormai alla quindicesima stagione. Oltre a essere perfetta per chi ama le storie lunghe e articolate, Supernatural ha diversi elementi in comune con Lucifer, in particolare l’incontro tra investigazione e soprannaturale.

Per approfondire questo legame non rimane che guardarla: Sopranatural è disponibile su Prime Video.