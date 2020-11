3 serie da guardare se ti è piaciuto The Big Bang Theory

The Big Bang Theory è una delle serie tv di maggior successo degli ultimi anni. Tra risate e momenti di riflessione ha accompagnato il pubblico per 12 stagioni. Il prodotto, creato da Chuck Lorre, Bill Prady, con Jim Parsons e Johnny Galecki è andato in onda a partire dal 2007 attualmente è disponibile in Italia sulla piattaforma di streaming Infinity (on demand).

La serie è incentrata sulle vicende di Leonard (Johnny Galecki) e Sheldon (Jim Parsons), due giovani fisici geniali ma molto timidi e impacciati. Vivono insieme in un appartamento dove conducono le loro giornate tra videogiochi, giochi di ruolo, fumetti, libri e studio, a cui si poi aggiungono altri amici, Howard (Simon Helberg) e Raj (Kunal Nayyar). L’assenza di ragazze è una costante nella loro vita, che cambia radicalmente quando arriva una nuova vicina di casa, Penny (Koley Cuoco), una ragazza molto affascinante di cui Leonard si innamora a prima vista. Nel corso della serie si aggiungono altri componenti a questo strampalato gruppo e il risultato è davvero esilarante. Chi cerca qualcosa di simile, può trovare diverse alternative in streaming. Ecco una selezione.

Young Sheldon su Infinity

Chi ha già guardato e amato The Big Bang Theory non può perdere il prequel incentrato sulla vita di Sheldon Cooper. Si tratta di uno spinoff dedicato all’amato personaggio ed è incentrato sulla sua vita da bambino.

Il protagonista è interpretato dal piccolo attore Iain Armitage. La serie è incentrata appunto sulla vita di Sheldon, un bambino prodigio che cresce in Texas e che a nove anni frequenta già il liceo.

Young Sheldon è disponibile sulla piattaforma Infinity.

New Girl su Netflix

New Girl è una serie tv statunitense divertente, molto affine a The Big Bang Theory. La protagonista è Jess, interpretata dall’attrice Zooey Deschanel. Dopo aver terminato una relazione durata anni, decide di trasferirsi insieme a tre ragazzi a Los Angeles. Con il suo modo di fare e la sua vita strampalata, renderà le vite dei suoi coinquilini ricche di emozioni e colpi di scena e con loro creerà un rapporto di amicizia profondo.

New Girl è disponibile su Netflix.

Community su Netflix

Arriviamo ora ad uno show meno conosciuto, ma davvero divertente e perfetto per trascorrere una serata spensierata sul divano.

Community è la commedia a episodi incentrata sulle vicende di Jeff che, per sedurre una ragazza di cui si è invaghito, la invita ad un finto gruppo di studio. Lei arriva insieme ad altri amici, così si crea un gruppo eterogeneo e folle: da Abed, un ragazzo appassionato di serie tv con problemi di interazione con le persone, fino a Shirley una madre divorziata, ma anche la secchiona Annie e Troy, ex quaterback e ballerino.

Insieme costruiranno, puntata dopo puntata, una storia davvero divertente e intelligente che ricorda le prime stagioni di The Big Bang Theory ma ha anche delle affinità con la famosa serie Friends.

Community è disponibile su Netflix.