3 serie da guardare se ti è piaciuto Friends

La serie tv Friends andò in onda per la prima volta il 22 settembre 1994 e fin dalle prime note della sigla conquistò i cuori di tanti telespettatori. Basta pensare al famoso applauso da fare a ritmo con la sigla e il gioco è fatto!

Friends racconta le vicende divertenti e strampalate di un gruppo di amici e vicini di casa a New York: Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey e Chandler sono affiatati, ironici e intrattengono tutti con le loro storie divertenti. Diventa facile per ognuno immedesimarsi in un personaggio o rivivere un momento esilarante del telefilm, spesso raccontato durante i loro incontri al Central Perk, il bar dove lavora Rachel, punto di ritrovo per tutto il gruppo. La forza dello show è legata proprio alla quotidianità degli eventi e alla caratterizzazione dei personaggi. Lo show ha intrattenuto il pubblico per ben 10 stagioni, influenzando anche la trama e lo stile di tante serie più recenti. Rivediamo l’atmosfera di Friends in tanti show televisivi, da How I meet your mother fino al più recente The Big Bang Theory. Ecco quali sono le serie tv simili a Friends da guardare in streaming.

Scrubs – Medici ai primi ferri su Amazon Prime Video

Chi ancora non lo ha fatto, dovrebbe subito sintonizzarsi su Amazon Prime Video e iniziare la prima stagione di Scrubs, una delle serie tv più interessanti e divertenti dell’ultimo decennio. Potrebbe davvero risultare una delle preferite, dopo Friends ovviamente.

Scrubs è ambientato all’interno di un ospedale e vede come protagonisti J.D. e il suo amico Turk, due tirocinanti alle prese con le prime esperienze lavorative. Qui faranno conoscenza con con il Dottor Cox, medico cinico e negativo, con Elliot, collega di J.D. di cui il ragazzo si innamorerà, ma anche Carla, l’infermiera che invece diventerà la fidanzata di Turk.

La serie tv è davvero piacevole e, proprio come Friends, riprende episodi di vita quotidiana in modo ironico e divertente.

New Girl su Netflix

New Girl è la serie televisiva che vede protagonista l’attrice Zooey Deschanel, che veste i panni di Jess. Dopo aver terminato una storia d’amore con il suo storico fidanzato, Jess decide di trasferirsi in un nuovo appartamento a Los Angeles insieme ad altri tre ragazzi.

Apparentemente innocua e carina, è in realtà strampalata, un vero uragano in grado di sconvolgere le vite dei suoi coinquilini. Insieme vivranno numerose avventure e stringeranno un rapporto di amicizia davvero forte.

Anche in questo caso quotidianità, divertimento, imprevisti e amicizia ritornano: ecco perché è la serie tv perfetta per chi ha amata Friends.

New Girl è disponibile su Netflix.

The Big Bang Theory su Infinity

A chiudere la lista non poteva non esserci The Big Bang Theory, altra figlia prediletta di Friends. Anche qui ritroviamo il format da sitcom, anche qui l’ironia travolgente, ma la serie tv riesce a riprendere un altro elemento tipico di Friends.

Sicuramente la serie tv prende in prestito molti elementi, capaci di compensare l’astinenza dallo show degli anni Novanta. Al contrario dell’altro show, i protagonisti di The Big Bang Theory sono dei simpatici nerd, con le loro fissazioni e manie. Ed è proprio questo che li rende interessanti e conquista il pubblico.

Insomma, è il momento di divertirci guardando le 12 stagioni di The Big Bang Theory su Infinity.

Chi invece vorrebbe trascorrere una serata a riguardare gli episodi di Friends può farlo: è disponibile su Netflix.