3 serie simili a Squid Game

Squid Game è la serie tv del momento. È arrivata in sordina dalla Corea del Sud, per guadagnarsi in poche settimane un incredibile record di visualizzazioni. Si prepara a superare addirittura Bridgerton e La Casa di Carta. La sua popolarità è dovuta a un fitto passaparola iniziato dal 17 settembre, giorno in cui è stata pubblicata su Netflix in 90 Paesi di tutto il mondo.

La serie tv integra diversi generi: dal drammatico al thriller, fino al grottesco. Il tutto è ambientato in un mondo distopico. La trama, infatti, è incentrata su un folto numero di persone accomunate da un disperato bisogno di denaro che vengono reclutate per partecipare a una sfida molto singolare. I partecipanti devono confrontarsi con una serie di giochi per bambini per poter vincere un montepremi da capogiro, capace di mettere fine ai loro problemi. Dal gioco delle biglie a "un, due, tre stella" i giocatori si affrontano. La particolarità è che chi perde, muore. La storia è complessa e molto originale, ma nelle diverse piattaforme di streaming è possibile scoprire tante serie tv simili a Squid Game.

Alice in Bordeland su Netflix

Basata sul manga di Haro Aso, Alice in Bordeland, proprio come Squid Game mixa diversi generi: dal sci-fi al thriller.

Racconta le vicende di Arisu, ragazzo con la passione per i videogiochi, che improvvisamente si trova in una Tokyo deserta insieme ai suoi amici Chōta e Karube. Si scopre che i tre ragazzi sono intrappolati all’interno di un videogioco e per sopravvivere devono superare particolari sfide e livelli. La serie tv è approdata su Netflix il 10 dicembre 2020 e ha ottenuto un discreto successo, tanto che il canale l’ha rinnovata per una seconda stagione. La prima è molto breve e scorrevole, composta da 8 episodi da guardare uno dopo l’altro.

The 100 su Netflix

Un’altra serie distopica proprio come quella sud-coreana è The 100. Scritta da Jason Rothenberg e composta da 7 stagioni, la serie è ambientata in un futuro post-apocalittico. I sopravvissuti alla distruzione della Terra, rasa al suolo da un disastro nucleare, vivono su una base spaziale. Un giorno, le autorità decidono di inviare sul nostro Pianeta 100 persone sacrificabili, che serviranno da test per colonizzare nuovamente il mondo e creare una comunità. Naturalmente, la spedizione non è semplice e i protagonisti dovranno superare intense avventure e sfide mortali di ogni genere.

The 100 è disponibile su Netflix.

The Wilds su Amazon Prime Video

Il terzo contenuto imperdibile per I fan di Squid Game è The Wilds, una serie che accorpa teen drama e survival show, molto simile anche a Lost. La trama segue un gruppo di adolescenti naufragati su un’isola deserta in seguito a un incidente aereo.

La zona è impervia e ricca di pericoli. I ragazzi rischiano continuamente la loro vita, molti di loro moriranno, altri riusciranno a salvarsi, ma non mancheranno amicizie, amori e drammi tipici dell’adolescenza. Ad un certo punto, un colpo di scena lascerà di stucco gli spettatori. Ma per scoprirlo occorre collegarsi ad Amazon Prime Video e guardare tutti gli episodi della serie.