3 serie simili a The 100 e dove guardarle

The 100 (conosciuta anche come The Hundred) è la serie tv fantascientifica, creata da Jason Rothenberg e tratta dai romanzi di Kass Morgan. È costituita da ben 7 stagioni, ma l’ultima non è ancora disponibile in Italia. Nel nostro Paese, la serie è distribuita da Netflix.

Nell’attesa che arrivino gli episodi conclusivi è possibile guardare diverse serie simili in streaming. Ma di cosa parla esattamente The 100? La trama è ambientata 97 anni dopo una guerra mondiale che ha raso al suolo la Terra. Siamo quindi in un mondo apocalittico, dove un gruppo di 100 giovani viene spedito sul nostro Pianeta per capire se può essere ancora reso abitabile. Una volta sbarcati dovranno fronteggiare le difficoltà di un Pianeta sconosciuto, ma soprattutto lottare contro i pochi sopravvissuti del genere umano, ovvero i discendenti della stazione spaziale chiamata Arca. Apocalisse, sopravvivenza e fantascienza sono quindi gli ingredienti che hanno reso celebre The 100 in tutto il mondo. Fortunatamente, è possibile trovare diverse serie tv in streaming molto simili: ecco 3 titoli imperdibili.

Serie tv simili a The 100: Colony su Netflix

La prima serie si chiama Colony e anche qui ritroviamo una bella dose di fantascienza e invasioni aliene. È ambientata a Los Angeles in un futuro lontano: la città è dominata dagli alieni, che hanno invaso la Terra e stanno isolando gli esseri umani grazie ad alte mura tra le città, in modo che non possano comunicare.

Le mura sono sorvegliate dalla Colony Transitional Authority, una colonia militare gestita da umani che hanno scelto di collaborare con gli invasori. La protagonista della serie è una famiglia, che è stata divisa a causa delle nuove regole e che cerca in tutti i modi di ricongiungersi e cerca di combattere l’occupazione.

Colony è disponibile su Netflix.

Manifest su Infinity

Manifest inizia con un volo aereo dalla Giamaica a New York. All’atterraggio, i passeggeri si rendono conto che sono passati cinque anni dal decollo ma nessuno di loro è invecchiato o cambiato.

Cercano allora di capire il motivo di ciò che è successo, anche perché molte famiglie li hanno creduti dispersi e morti. Nel frattempo, i viaggiatori iniziano ad essere vittime di strani fenomeni, le chiamate. C’è di mezzo un enorme mistero che ognuno dei passeggeri cerca di risolvere. La serie è ricca di colpi di scena e molto simile a The 100, per gli elementi thriller e fantascientifici.

Manifest si può guardare su Infinity.

The Society su Netflix

L’ultima serie tv che potrebbe piacere ai fan di The 100 è disponibile sempre su Netflix e si intitola The Society. I protagonisti sono degli adolescenti immersi in una realtà distopica, dove gli adulti non esistono. Inizialmente, la vita sregolata sembra molto divertente e spensierata, ma presto i ragazzi si rendono conto che per vivere è necessario ristabilire delle gerarchie e delle regole, quindi ripristinare la loro vecchia società. Inoltre, si impegnano a capire cosa è successo agli adulti della città, spariti improvvisamente, e quindi anche ai loro genitori.

The Society è creata da Christopher Keyser e diretta da Tara Nicole Weyr e Marc Webb. Netflix purtroppo ha deciso di sospendere lo show, le cui riprese erano rese impossibili anche a causa del Covid-19, ma la prima stagione è disponibile sulla piattaforma di streaming.