Serie tv come Il problema dei 3 corpi

Fonte foto: Netflix

Creata da David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo e ispirata al romanzo omonimo di Liu Cixin, la serie sci-fi Il problema dei 3 corpi è una delle novità più affascinanti del momento su Netflix. La serie non è ancora stata rinnovata ufficialmente dalla piattaforma di streaming, ma i creatori non hanno mai fatto segreto del fatto che servirebbero più stagioni per raccontare l’intera storia.

I libri che hanno ispirato la serie sono infatti una trilogia e, come ha detto Benioff in un’intervista a Collider, «la prima stagione segue più o meno l’arco narrativo del primo libro e la seconda stagione seguirebbe probabilmente quella del secondo. Il terzo libro è enorme: penso sia lungo il doppio rispetto agli altri due, quindi forse potrebbe diventare una stagione, forse due».

Nell’attesa di un eventuale rinnovo, ci sono diverse serie tv sci-fi che potrebbero piacere a chi ha apprezzato Il problema dei 3 corpi. Ecco i titoli da cercare in streaming.

Bodies

Bodies, miniserie disponibile su Netflix e tratta dall’omonima graphic novel di Si Spencer, inizia come molte serie tv crime drama: il cadavere di un uomo completamente nudo viene ritrovato in un vicolo di Londra e il detective di turno deve indagare per scoprire cosa è successo. L’elemento sci-fi? Questo ritrovamento avviene tale e quale – stesso corpo, stessa persona, stessa posizione – in quattro anni differenti compresi tra il 1890 e il 2053: sono dunque quattro i detective che, parallelamente, portano avanti l’indagine per omicidio. Che, anche se non possono ancora immaginarlo, li porterà ad avere a che fare con il mistero dei viaggi nel tempo.

Invasion

Ne Il problema dei 3 corpi c’è una misteriosa e opprimente minaccia aliena, che pure non viene mai mostrata esplicitamente. Questo elemento è comune a molte serie tv tra cui Invasion, disponibile su Apple Tv+. La trama racconta cosa succede a diverse persone in diverse parti della terra quando gli alieni invadono il pianeta.

Maniac

In una New York City retro-futuristica due sconosciuti (Emma Stone e Jonah Hill) si iscrivono a una misteriosa sperimentazione farmaceutica. Secondo gli scienziati, il trattamento sperimentale in questione potrebbe curare le loro menti e aiutarli a risolvere i loro traumi passati. I due iniziano così un viaggio avventuroso nel proprio subconscio. È questa la trama di Maniac, miniserie di Patrick Somerville disponibile su Netflix.

Inverso

Purtroppo ha una sola stagione, dato che la seconda è stata cancellata in seguito agli scioperi di Hollywood del 2023, ma anche la visione di Inverso – The Peripheral può riservare qualche sorpresa agli appassionati del genere sci-fi. Ispirata al romanzo di William Gibson, la trama è ambientata in un vicino futuro tecnologico e ha come protagonista una giovane donna (Chloë Grace Moretz) che, assunta come beta tester in un videogioco per una misteriosa azienda, si ritrova in un mondo virtuale futuristico in cui distinguere la finzione dalla realtà diventa complesso.