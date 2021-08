3 serie tv simili a Shadowhunters

Shadowhunters è una serie televisiva statunitense, molto seguita, uscita su Netflix nel 2016, in cui sono disponibili tutte e quattro le stagioni. Ispirata alla raccolta di romanzi The Mortal Instruments di Cassandra Clare, il genere è quello dell’urban fantasy d’azione, dove non abbiamo un attimo di respiro tra intrighi e la scoperta del mondo Invisibile a Brooklyn.

La storia di Shadowhunters è complessa e ricca di personaggi diversi. Gli shadowhunters sono i personaggi principali: cacciatori di demoni, metà angeli e metà uomini, creati dagli stessi umani prima di venire distrutti dall’invasione di creature provenienti da altre dimensioni. Oltre a questi cacciatori in Shadowhunters abbiamo i Nascosti: vampiri, licantropi, stregoni e fate. Personaggio principale di Shadowhunters è Clary Fairchild una normale studentessa che vive con la mamma in un appartamento a Brooklyn e che dopo una serata in un locale, nel giorno del diciottesimo compleanno capirà che la sua vita da quel giorno non sarà più la stessa. Se però conoscete già tutto della storia di Shadowhunters, e volete rimanere nel genere e spaziare, ci sono delle serie tv che meritano di essere viste.

The Vampires Diaries

In pochi non hanno visto questa serie, ma se lo avete già fatto è ora di riguardarla; perché esattamente come Shadowhunters è cosi fitta di colpi di scena e intrighi che non annoia mai. La protagonista, Elena Gilbert, vive in Vampires Diaries un brusco cambiamento di vita quando viene a sapere che il suo ragazzo, Stefan Salvatore è un vampiro e la cosa sarà più sconvolgente quando saprà che anche Damon Salvatore, il fratello, lo è.

Come Clary di Shadowhunters, che scopre di essere una guerriera ammazza demoni, abbiamo due vite che dovranno necessariamente cambiare ed evolvere. Ovviamente non mancano i vampiri e creature magiche e tenebrose!

Teen Wolf

In questa serie troviamo Scott McCall, Tyler Posey, che è destinato come Clary a un cambiamento repentino della sua vita dopo il morso di Peter Hale: dovrà trovare un nuovo compromesso tra la sua vecchia vita da adolescente con amori e amici e quella nuova, notturna, da lupo mannaro, nuovo atleta di punta della scuola e gran seduttore. Teen Wolf è disponibile sulla piattaforma Netflix Italia con ben sei stagioni.

The Secret Circle

Sempre in tema con segreti nascosti e poi rivelati abbiamo Secret Circle. La protagonista è Cassie che, dopo la morte della madre Amelia, decide di trasferirsi dalla nonna a Chance Harbor. I nuovi amici rivelano a Cassie che lei fa parte di un’antica cerchia di streghe che è chiamata "circolo segreto" e sebbene non capisca e sia incredula ben presto sentirà i suoi poteri crescere e diverrà molto potente. In tempo per combattere demoni e magia nera. Insomma tanto fantasy anche per questa serie di cui possiamo apprezzare ogni minuto della prima stagione di 22 episodi.