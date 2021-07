Come guardare Vampire Diaries in streaming

Tra le serie tv di vampiri più amate c’è sicuramente Vampire Diaries, di produzione statunitense è andata in onda dal 2009 fino al 2017, collezionando ben otto stagioni di horror, fantasy e drama sentimentale. Vampire Diaries è tratta dai romanzi di Lisa J. Smith Il diario del vampiro.

Vampires Diaries è una serie che ha riscosso un grande successo anche sull’onda della fama dei cugini di Twilight che indubbiamente hanno aiutato la costanza di crescita di questa serie, che ha rapito milioni di fan con la storia tenebrosa del mondo dei vampiri tra intrighi e romanticismo. In questi anni però, se vi siete persi qualche puntata o avete piacere di rivivere Vampire Diaries vi sono alcuni modi che permettono di seguire le storie di Elen Gilbert, Nina Dobrev e i due fratelli Stefan, Paul Wesley e Damon Salvatore, Ian Somerhalder in streaming. Da Vampire Diaries fu tratto anche uno spin off, nella stagione televisiva 2013, The Originals che narra le vicende della famiglia di vampiri originale.

Mediaset Play per vedere Vampires Diares

La serie tv si trova con tutte e otto le stagioni sul servizio streaming di Mediaset Play. Le prime quattro le trovate anche sulla piattaforma Chili, ma pagando ogni singolo episodio o se preferite la singola stagione a 9,99 euro, sta a voi decidere. La serie completa di Vampires Diaries si trova anche sulla piattaforma Infinity, ma a pagamento. Infinity costa 7,99 euro al mese.

Dal 28 giugno Vampire Diaries, va in onda sul canale Mediaset 20 sul digitale terrestre con questa programmazione: al mattino, poco prima delle nove, due episodi che vengono poi trasmessi nuovamente alle 14, dal lunedì al venerdì. Ci sono diverse alternative per non perdere i vampiri, e tante altre serie tv, durante le vacanze o in viaggio, a voi la scelta.

VVVVID piattaforma streaming italiana

Segnaliamo anche la piattaforma streaming italiana VVVVID dove fino a pochissimo tempo fa Vampire Diaries è stata disponibile gratuitamente. VVVVID al momento è considerata una delle migliori piattaforme streaming dove poter vedere serie tv e non solo in maniera gratuita, ma anche legale.

Per poter usufruire della piattaforma, è necessario, semplicemente accedere alla pagina iniziale e creare un account o se preferite loggarvi tramite il vostro Facebook. Una volta fatto questo, avete a disposizione tanti titoli interessanti. VVVVID ha anche un App, disponibile sia per Android che Apple, che potete scaricare su smartphone o tablet per poter guardare le vostre serie anche in viaggio.