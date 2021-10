Sex and the city: ecco quando arriva il sequel

Quattro amiche per la pelle e una città come New York a fare da sfondo ad amori, amicizia e delusioni: la vita vera di ogni giorno. Questa la formula che ha reso Sex and the city una serie televisiva cult e di successo, seguendo le avventure di Carrie, Miranda, Samantha e Charlotte.

Dopo anni di richieste da parte dei fan, l’attrice Sarah Jessica Parker torna a vestire i panni della giornalista e scrittrice Carrie Bradshaw nel sequel And Just Like That, prodotto dalla HBO Max. L’annuncio del sì al sequel è arrivato a gennaio 2021 e poco dopo sono partite le riprese, che vedono accanto alla Parker le attrici Kristin Davis (Charlotte) e Cynthia Nixon (Miranda). Grande assente Kim Cattrall, celebre interprete di Samantha. L’ambientazione è sempre New York, ma le protagoniste si trovano ad affrontare l’amore e l’amicizia a 50 anni, la crescita dei figli, e a fare i conti con una pandemia. Tra i nuovi protagonisti c’è un nome d’eccezione: Sara Ramirez, la dottoressa Torres di Grey’s Anatomy, con un personaggio queer, non binario e comico stand-up.

Sex and the city sequel: la trama

And Just Like That è il sequel ufficiale di Sex and the city, che vede ancora una volta Carrie Bradshaw e le amiche Charlotte e Miranda affrontare le sfide della quotidianità tra lavoro, amore, amicizia e famiglia nella loro New York. Se la vita e l’amicizia a 30 anni sembrava loro complicata, a 50 anni si devono fare i conti con responsabilità anche superiori e tutto questo mentre nel mondo imperversa una pandemia. Una quotidianità sempre più complicata da gestire, ma che può contare su qualcosa di davvero prezioso: il sostegno di un gruppo di vere amiche.

And Just Like That: il cast

Nei panni di Carrie Bradshaw non poteva che esserci Sarah Jessica Parker, così come confermata è la presenza di Kristin Davis e Cynthia Nixon. Per i fan di Samantha, la delusione sarà grande: Kim Cattrall ha deciso che non prenderà parte al sequel. Nel cast era tornato anche Willie Garson, interprete di Stanford Blatch, simpatico e iconico amico gay di Carrie: l’attore è scomparso il 21 settembre per un cancro al pancreas e aveva 57 anni.

Tra i volti noti ci sono Chris Noth, interprete di Mr. Big, Mario Cantone, David Eigenberg ed Evan Handler. Le new entry nel cast invece sono Sara Ramirez, con un personaggio non-binario, Nicole Ari Parker, Karen Pittman e Sarita Choudhury. Anche i figli di Miranda e Charlotte avranno dei nuovi interpreti.

And Just Like That: quando arriva

La HBO Max che produce il sequel And Just Like That della fortunata serie di successo ha annunciato che i nuovi episodi arriveranno entro la fine del 2021 negli Stati Uniti: si attendono le puntate per dicembre.

In Italia la serie televisiva sarà trasmessa in onda da Sky e in streaming su NOW Tv, ma non è ancora chiaro se arriverà in contemporanea con gli Stati Uniti o più tardi, nei primi mesi del 2022.