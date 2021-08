Sex Education 3: tutte le anticpazioni

Risale a febbraio 2020 il video teaser con cui il preside Groff del liceo Moordale invitava a guardare prossimamente la terza stagione di Sex Education 3. L’uscita del terzo capitolo è stata rallentata dalla pandemia, ma è finalmente previsto per il 17 settembre la messa online su Netflix del nuovo capitolo.

Sex Education è una tra le serie Netflix più educative che ha come tema il sesso tra gli adolescenti. Riesce a coniugare aspetti leggeri e divertenti con problematiche più profonde e complesse che colpiscono anche il rapporto con gli adulti. La seconda stagione dell’amata serie si era conclusa con il protagonista, Otis, che rivelava i suoi veri sentimenti a Maeve lasciando un messaggio in segreteria. Questo, prontamente cancellato da Isaac anche lui infatuato della bella ragazza. Insomma cosa accadrà tra i due e chi avrà il cuore di Maeve?

Il salto temporale di Sex Education 3

Tempo fa Asa Butterfield, uno dei protagonisti della serie, aveva dichiarato a The Guardian come probabilmente la nuova stagione si aprirà con l’inizio dell’anno scolastico. Non vedremo le vacanze estive dei ragazzi e non sapremo nemmeno le conseguente della dichiarazione di Otis a Maeve che interpreterà il silenzio di lui come un rifiuto bello e buono. Otis e Maeve saranno protagonisti anche negli otto nuovi episodi in cui matureranno e faranno nuove esperienze.

Otis cambierà tanto nella terza stagione, timido e impacciato, diverrà un ragazzo sicuro di sé che decidendo di avere partner occasionali mettendo da parte le relazioni serie. I suoi cambiamenti saranno anche fisici: lo vedremo con dei simpatici baffetti.

New entry in Sex Education 3

Hope Haddon, interpretata dall’attrice Jemima Kirke sarà la nuova preside della Moordale High. Il suo sarà uno stile direttivo un poco rigido e imporrà agli studenti delle divise scolastiche in stile anni Ottanta. La Haddon vuole riportare la scuola alle vecchie glorie.

Jason Isaacs è stato scelto per interpretare il fratello maggiore del preside Groff, Peter che lo ospiterà dopo la separazione dalla moglie. Altra new entry di Sex Education sarà il personaggio di Cal, interpretato da Dua Saleh, uno studente non binario che ha la passione per il cantautorato e che andrà spesso in scontro con la Haddon.

Adam nell’ultimo episodio della seconda stagione aveva trovato il coraggio di fare coming out con la famiglia e rivelato i suoi sentimenti a Eric. Nella nuova stagione di Sex Education 3 Eric e Adam saranno ufficialmente una coppia, non vi saranno più incontri segreti o sentimenti taciuti e finalmente vivranno il loro amore alla luce del sole. Jackson invece si prenderà una brutta batosta amorosa, mentre Jean dovrà fare i conti con la gravidanza e con tutti i cambiamenti che l’arrivo del secondo figlio comporterà.

Attendiamo il 17 settembre e sintonizziamoci su Netflix.