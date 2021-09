Sex Education 3: tutto pronto per il 17 settembre

I nuovi otto episodi di Sex Education saranno disponibili su Netflix e in tutti i territori in cui il servizio è attivo, tra qualche giorno: appuntamento confermato per il 17 settembre. Tornano i protagonisti Asa Butterfield e Gillian Anderson ancora centrali anche nelle nuoe puntate di questa fortunata serie tv amata da adolescenti e adulti.

In queste settimane, nell’attesa della terza stagione, abbiamo approfondito la conoscenza di Sex Education scoprendo curiosità e seguito giorno per giorno tutte le anticipazioni disponibili. A settembre si torna sui banchi di scuola e per gli amanti di Sex Education si riaprono le aule di Moordle. Pronti per la nuova stagione e per l’inizio dell’anno scolastico. I nostri protagonisti sono un po’cresciuti, ma sempre adolescenti: confusi, presi da amore, sesso ed emozioni. All’apertura dell’anno scolastico si aggiunge l’arrivo della nuova preside che vuole ripristinare l’ordine e la disciplina nell’istituto.

La ripartenza di Sex Education 3

La terza stagione di Sex Education 3 non riprende esattamente dal finale della seconda stagione. Otis aveva lasciato un messaggio in segreteria a Maeve e Isaac aveva sabotato questo gesto mosso dalla gelosia. Per quello che vedremo la dichiarazione non è probabilmente mai stata ascoltata dalla giovane, ma questo non lo possiamo sapere con certezza.

Ripartiremo dall’inizio dell’anno scolastico dopo la pausa delle vacanze estive. Noteremo subito il distacco tra Otis, il cui volto è sempre quello di Asa Butterfield e Maeve, interpretata da Emma Mackey. Altra novità saranno i baffi di Otis e il fatto che ha iniziato a fare del sesso occasionale, staccandosi momentaneamente dall’idea di volere relazioni serie e stabili. Dopo la dichiarazione, mai arrivata a Maeve, sembra essere andato oltre.

Nella terza stagione Eric e Adam vivranno con spensieratezza la loro storia d’amore dopo essersi dichiarati l’uno l’altro e aver ufficializzato la loro unione. Eric sarà anche in questa stagione interpretato da Ncuti Gatwa e Adam da Connor Swindells.

Nel frattempo che Aimee si riprende dalla brutta esperienza di molestie che ha subito e scopre di essere una femminista. Jillian Anderson che veste i panni di Jean avrà a che fare con le gioie e le problematiche della sua seconda gravidanza.

I nuovi ingressi nel cast

Nei prossimi otto episodi vedremo all’opera la nuova preside del liceo di Moordle, la signora Hope, interpretata da Jemima Kirke. Cercherà di ripristinare l’ordine e il rigore nella scuola. L’istituto è conosciuto come la "scuola del sesso" e lei farà di tutto per ripristinare il buon nome di Moordle, ma come vedremo con scarsi risultati.

Si aggiunge al cast Jason Isaacs nel ruolo del fratello maggiore, presuntuoso e poco modesto del padre di Adam: sarà Peter Groff. In aggiunta al cast la musicista Dua Saleh, che interpreterà un nuovo studente non binario della scuola.