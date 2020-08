Sex Education 3, anticipazioni sulla nuova stagione

Le riprese di Sex Education 3 sono pronte a partire. La produzione ha fissato l’inizio per la fine di agosto – l’inizio di settembre e tutto sembra essere pronto affinché una volta ricominciate le riprese possano essere concluse nel giro di un paio di mesi. Le novità non finiscono qui: Mad Dog, la società che effettua i casting per Sex Education 3, ha aperto una nuova posizione: una persona tra i 18 e i 25 anni, che sia del luogo (Gran Bretagna) e in grado di viaggiare per il sud del Galles.

Indicazioni molto precise e che indicano la presenza di un nuovo personaggio che farà il suo debutto nella terza stagione di Sex Education. Netflix ha già annunciato il rinnovo per la nuova stagione, anche grazie agli ottimi risultati ottenuti dalla seconda stagione, che è diventata ben presto una delle più viste in tutto il mondo. Sex Education 3 sarà incentrata sicuramente sull’evoluzione del rapporto tra Otis e Maeve, soprattutto dopo la conclusione della seconda stagione.

Sex Education 3, di cosa parlerà

La sceneggiatura di Sex Education 3 è già pronta: le riprese della serie TV dovevano iniziare lo scorso aprile e sono state posticipate a causa dello scoppio della pandemia. In questo periodo gli attori hanno cercato di dare alcune anticipazioni sull la terza stagione, senza, però rivelare molto. Al centro ci sarà sicuramente la relazione tra Otis e Maeve, con tutte le possibili evoluzioni del caso. La fine della seconda stagione ha sicuramente lasciato un po’ l’amaro in bocca agli appassionati della serie TV, ma in Sex Education 3 ci potrebbero essere dei risvolti interessanti.

Al centro ella storia ci saranno sicuramente anche Eric e Adam, che finalmente hanno reso ufficiale la loro relazione. Interessante anche l’arrivo di un ulteriore protagonista che allargherà sicuramente il fronte della storia.

Quando uscirà Sex Education 3

Le riprese inizieranno tra fine agosto e inizio settembre e dureranno almeno fino a fine anno. Poi inizierà il lavoro di post produzione. Molto probabilmente bisognerà aspettare la primavera del 2021 per vedere Sex Education 3.

Come vedere Sex Education in streaming

Se volete recuperare la serie TV, potete guardare gli episodi di Sex Education in streaming su Netflix. Per accedere alla piattaforma bisogna essere abbonati e utilizzare uno dei dispositivi supportati.

Per vedere Sex Education in streaming bisogna lanciare Netflix, inserire le proprie credenziali e cercare Sex Education. Apparirà sullo schermo un banner e cliccandoci sopra si aprirà la scheda della serie TV con tutte le puntate disponibili