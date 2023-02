Sex/Life torna con la stagione 2: le novità

Non è ancora finita l’intrigante storia del triangolo amoroso tra una donna, il suo passato e suo marito. Sex/Life sta per tornare su Netflix con una seconda stagione, che getterà nuovamente un nuovo sguardo provocatorio sull’identità e sul desiderio femminile. La serie statunitense è scritta da Stacy Rukeyser: la prima stagione, composta da otto episodi, è arrivata sulla piattaforma di streaming nel giugno 2021 e ha per protagonista la casalinga, moglie e madre Billie Connelly (interpretata da Sarah Shahi).

Cosa succede in Sex/Life stagione 2

In Sex/Life la protagonista Billie si è lasciata alle spalle gli anni più selvaggi e disinibiti della sua vita e conduce ormai un’esistenza più tranquilla e monogama in periferia. La vita matrimoniale e familiare, però, la stanca. La donna inizia così a scrivere un diario in cui annota le sue fantasie sessuali e passionali, che coinvolgono l’ex fidanzato Brad (Adam Demos). Così facendo, Billie compie una sua personalissima rivoluzione sessuale con la quale cerca di salvare il suo matrimonio dall’apatia.

Alla fine (attenzione: seguono spoiler per chi non ha visto la prima stagione) Billie decide di scappare dalla sua vita quotidiana e di tornare da Brad, proponendogli di diventare amanti. L’ex fidanzato però nel frattempo si è rifatto una vita con un’altra persona, Gigi. Il marito, Cooper, è deluso e ferito dalla decisione di Billie. Cosa accadrà nella seconda stagione?

A giudicare dal trailer, il triangolo si allarga (o forse smette proprio di essere un triangolo): Billie, infatti, nei nuovi episodi del drama erotico inizia a frequentare un nuovo uomo, Majid, interpretato da Darius Homayoun (già visto in Succession e Tehran). La protagonista non sarà la sola a dare un’ulteriore svolta alla sua vita sentimentale e sessuale: la sua amica Sasha (interpretata da Margaret Odette) intreccia una relazione con Kam, mentre il marito Cooper si abbandona a un’avventura con la sua capa, Francesca. Brad, intanto, prosegue la sua storia con Gigi.

Il cast di Sex/Life 2

Oltre agli attori e alle attrici già citati, per lo più noti fin dalla prima stagione, nel cast di Sex/Life 2 ci saranno Jonathan Sadowski (che interpreta di nuovo Devon, collega di Cooper), Craig Bierko (una new entry, già visto in UnREAL) e Dylan Bruce (Orphan Black).

Il libro che ha ispirato la serie

La serie Sex/Life è basata sul libro 44 Chapters About 4 Men scritto da BB Easton e pubblicato nel 2016. In Italia è edito da Sperling & Kupfer con il titolo Sex Diary – 4 uomini, 44 capitoli, 1 diario sexy per riaccendere la passione.

Sex/Life 2 in streaming

La seconda stagione di Sex/Life arriva su Netflix il 2 marzo.