I social network sono strumenti sempre più utilizzati a 360 gradi: non solo per lavoro, ma anche per condividere i momenti della vita quotidiana. Per questo le stories sono diventate fondamentali, per raccontare la quotidianità, ma anche per pubblicizzare eventi o un proprio marchio, o per condividere contenuti importanti. Dunque cambiare gli sfondi alle instagram stories è fondamentale per contestualizzare meglio i propri post e il messaggio che si vuole far passare.

Quando è possibile cambiare lo sfondo delle storie Instagram

Per cambiare gli sfondi alle storie Instagram bisogna tener presente che il social network in questione consente la selezione di un colore di sfondo soltanto nella modalità “crea”, che consente di inserire un testo in uno sfondo colorato, che poi verrà pubblicato come storia. C’è un set di colori predefinito da cui effettuare la selezione del colore che si vuole utilizzare. Foto e video possono invece essere inseriti solo con lo sfondo stabilito dall’algoritmo del social network al momento dell’inserimento.

Come cambiare sfondo Instagram stories su Android

Cambiare sfondo alle storie Instagram per chi usa uno smartphone con sistema operativo Android è semplice: è infatti sufficiente seguire alcuni passaggi. Innanzitutto bisogna accedere al proprio account Instagram, quindi avviare la creazione di una nuova storia, utilizzando l’icona della macchina fotografica, posizionata in alto a sinistra.

A questo punto è necessario selezionare la modalità “Crea”, dal menù sottostante: si potrà a questo punto digitare il testo che si intende inserire e pubblicare. A questo punto è il momento di cambiare colore di sfondo, premendo sul pallino colorato che si trova in alto a sinistra: continuando a premere il colore continuerà a cambiare, finché non si troverà quello desiderato.

Ci sono otto diversi temi tra cui scegliere per cambiare colore allo sfondo Instagram: si a dall’arancio-giallo al magenta-arancione, dal verde-turchese all’indaco-azzurro, dal viola-rosa all’arcobaleno, dal nero al grigio chiaro. Una volta selezionate le nuances desiderate sarà sufficiente cliccare sulla dicitura ‘La tua storia’, posizionata in basso a sinistra.

Cambiare sfondo storie Instagram su iPhone

Per modificare gli sfondi delle storie in evidenza su Instagram sull’iPhone la procedura è molto simile a quella utilizzata per il sistema operativo Android. Anche in questo caso si dovrà accedere alla app di Instagram, e dalla home page cliccare sul simbolo in alto a sinistra, con l’icona di una macchina fotografica, entrando così nella modalità di creazione delle storie.

A questo punto si imposta infatti la modalità “Crea” e si digita il testo che si desidera inserire nella propria storia: che sia un pensiero, un proverbio, una citazione, ma anche una frase che descriva la giornata trascorsa, o il richiamo a un evento particolare. Una volta definito il testo si dovrà selezionare, come prima, il colore desiderato, scegliendo tra le modalità disponibili cliccando sul pallino colorato che appare nell’angolo in basso a destra. I colori disponibili sono gli stessi del sistema operativo Android. A questo punto basta pubblicare la storia, ed il gioco è fatto.